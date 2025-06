A- A+

SÃO JOÃO Concursos de quadrilhas inauguram o São João do Sítio Trindade com R$ 141,4 mil em prêmios; confira Entre os dias 12 e 24 de junho, 54 grupos se apresentam em disputas

O São João 2025 ganha ritmo no Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife, a partir desta quinta-feira (12), com o início dos concursos de Quadrilhas Juninas Adultas e Infantojuvenis.

Promovidas pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade, as competições seguem até o dia 24 de junho.

Ao todo, R$ 141,4 mil em prêmios serão distribuídos entre os 54 grupos participantes, sendo R$ 114,9 mil para os vencedores e profissionais de destaque das quadrilhas adultas e R$ 26,5 mil para as infantojuvenis. A entrada para todas as apresentações é gratuita.

39º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

A disputa entre os grupos adultos começa no dia 12, reunindo 37 quadrilhas de diversas cidades do estado. As eliminatórias seguem nos dias 13, 14, 15 e 16, com apresentações sempre a partir das 21h10. Cada grupo terá 25 minutos para a evolução.

Entre as participantes do primeiro dia estão as quadrilhas Xodó Pernambucano, Traquejo, Xotear, Xodó Junino, Flor do Caruá e Sem Limites. As 12 finalistas retornam ao palco nos dias 21 e 22 de junho, quando acontece a final.

Os cinco primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, com valores entre R$ 19,5 mil e R$ 7,5 mil. Os grupos finalistas que não subirem ao pódio recebem R$ 4,2 mil cada.

Haverá, ainda, premiações de R$ 750 para os destaques individuais nas categorias Casamento, Marcador, Desenvolvimento de Tema, Coreografia, Figurino e Trilha Sonora.

21º Concurso de Quadrilhas Infantojuvenis

O Concurso das Quadrilhas Infantojuvenis será realizado em etapa única, nos dias 23 e 24 de junho, com 17 grupos inscritos. Os três primeiros colocados receberão R$ 10 mil, R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Também serão premiados com R$ 750 os profissionais de destaque nas mesmas seis categorias avaliadas na disputa adulta. O resultado final será anunciado ao término das apresentações do dia 24.

Confira a programação dos Concursos:

39º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Dia 12 (Quinta-feira)

21h10 - Xodó Pernambucano

21h50 - Traquejo

22h30 - Xotear

23h10 - Xodó Junino

23h50 - Flor do Caruá

0h30 - Sem Limite



Dia 13 (Sexta-feira)

21h10 - Rosa dos Ventos

21h50 - Rojão do Cabo

22h30 - Raio de Sol

23h10 - Arrocha o Nó

23h50 - Zé Matuto

0h30 - Raízes do Nordeste



Dia 14 (Sábado)

17h10 - Serrana Matuta

17h50 - Carcará

18h30 - Sulanca

19h10 - Zabumba

19h50 - Amigos do Furacão

20h30 - Portal do Agreste

21h10 - Mistura de Cor

21h50 - Raízes do Pinho

22h30 - Dona Matuta

23h10 - Unidos da Roça



Dia 15 (Domingo)

17h10 - Origem Nordestina

17h50 - Arrasta Pé

18h30 - Magia Matuta

19h10 - Flor da Vertente

19h50 - Lumiar

20h30 - Rojão (Jaboatão)

21h10 - União Junina

21h50 - Portal do Sertão

22h30 - Evolução

23h10 - Tradição



Dia 16 (Segunda-feira)

21h10 - Sinhá Matuta

21h50 - Bacamarte

22h30 - Traque

23h10 - Girassol

23h50 - Fagulhas do Agreste



21º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

Dia 23 (Segunda-feira)

15h10 - Quadrilha Couro Quente

15h50 - Quadrilha Encantos

16h30 - Matutos do Sertão

17h10 - Balancê Mirim

17h50 - Trapiá

18h30 - Fusão

19h10 - Maracabarro

19h50 - Matutinho Dançante

20h30 - Coração Mirim



Dia 24 (Terça-feira)

15h10 - Evolução

15h50 - Raízes do Rosário

16h30 - 4 de Outubro

17h10 - Explosão

17h50 - Brincant’s Show

18h30 - Xilindró de Ritmos

19h10 - Matulão

19h50 - Raio de Sol

