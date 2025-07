Condado do Havaí levanta ordem de evacuação após alerta de tsunami

A- A+

O condado do Havaí suspendeu a ordem de evacuação, nesta quarta-feira (30), após um alerta de tsunami emitido depois do terremoto de magnitude 8,8 na costa leste da Rússia.

Pouco antes, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico havia rebaixado o nível de alerta de risco de tsunami para o Havaí, informaram as autoridades locais.

"EVACUAÇÃO SUSPENSA: O Condado do Havaí cancelou a ordem de evacuação para áreas costeiras inundadas", informou a Agência de Defesa Civil do Condado do Havaí no X.

A agência também alertou no X que correntes e ondas excepcionalmente fortes ainda são possíveis perto da costa e nos portos.

"As autoridades estão avaliando os danos, mas NÃO reabriram as zonas de evacuação costeiras. Por favor, mantenham distância dessas áreas", acrescentou.

Um terremoto de magnitude 8,8, o mais forte na região em quase 73 anos, atingiu áreas próximas à península russa de Kamchatka, provocando tsunamis na Rússia e no Japão nesta quarta-feira e disparando alertas em quase todos os países do Pacífico.

Segundo o USGS, o terremoto ocorreu na terça-feira por volta das 23h24 GMT (20h24 no horário de Brasília), a uma profundidade de 20,7 km, a 126 km de Petropavlovsk-Kamchatka, no Extremo Oriente russo.

Essa magnitude é a mais alta registrada em Kamchatka desde 5 de novembro de 1952, quando um terremoto de magnitude 9,0 ocorreu praticamente no mesmo local e desencadeou tsunamis devastadores em todo o oceano Pacífico.

