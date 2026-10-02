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Internacional

Condenada à morte nos EUA está inconsciente após tentativa de execução

A execução de Christa Pike foi a segunda que não deu certo neste ano no estado do Tennessee

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Condenada à pena de morte, Christa Pike sobreviveu a duas injeções letais; estado americano cancelou outra execução após episódio Condenada à pena de morte, Christa Pike sobreviveu a duas injeções letais; estado americano cancelou outra execução após episódio  - Foto: Tennessee Department of Correction/AFP

A mulher cuja execução por injeção letal falhou nesta semana nos Estados Unidos está inconsciente, ligada a um respirador, afirmaram seus advogados nesta sexta-feira, em um documento judicial.

A execução de Christa Pike foi a segunda que não deu certo neste ano no estado do Tennessee. O governador Bill Lee suspendeu as execuções enquanto o caso é investigado.

Christa recebeu na última quarta-feira duas doses de pentobarbital, para a execução de sua sentença pelo assassinato de Colleen Slemmer, em 1995. Mas ela continuou viva e foi levada de ambulância para um hospital próximo.

"O Estado me deve um grande pedido de desculpa. Tudo o que eu queria era justiça", disse a mãe de Christa.

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O advogado Luke Ihnen informou que a condenada "segue em estado grave e está sendo atendida em um hospital da área de Nashville". "Está intubada, no respirador, e continua inconsciente."

Os médicos "trabalham para salvar a vida da Sra. Pike", após ela chegar com os braços "inchados, queimados e cheios de bolhas", acrescentou Ihnen.

Christa foi condenada à morte pelo assassinato de Colleen Slemmer, 19, de quem era colega em um centro de formação profissional quando tinha 18 anos. Seus dois cúmplices escaparam da pena capital.

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