Condenado por corrupção, senador Bob Menéndez deve deixar cargo em agosto

O senador democrata de origem cubana Bob Menéndez, um dos políticos mais poderosos em Washington, anunciou à sua equipe que planeja renunciar ao cargo até o final de agosto, noticiou a imprensa americana nesta terça-feira (23).

O parlamentar foi recentemente condenado por corrupção e por atuar como agente para o governo do Egito.

A decisão do senador pelo estado de Nova Jersey de deixar seu cargo meses antes do término de seu mandato evitará que o Partido Democrata tenha que decidir sobre sua eventual expulsão durante a corrida às eleições presidenciais e legislativas de novembro.

Com uma maioria democrata apertada no Senado, o governador democrata de Nova Jersey, Philip D. Murphy, terá que escolher um substituto para Menéndez até o fim da legislatura, que se encerra no próximo mês de janeiro.

A imprensa local especula que a renúncia será formalizada por volta do dia 20 de agosto.

Senador desde 2006 e antes membro da Câmara dos Representantes por 14 anos, Menéndez foi um forte opositor da normalização das relações com Cuba, um crítico ferrenho da Venezuela e da China, além de um defensor contundente de Israel.

Escanteado dentro do partido democrata, Menéndez havia anunciado sua intenção de concorrer às eleições de novembro como independente.

Em setembro de 2023, após ser acusado judicialmente de corrupção, o senador renunciou à presidência da poderosa Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Depois de dois meses de julgamento, um júri popular o considerou culpado em 16 de julho de 16 acusações, incluindo suborno, fraude, extorsão, obstrução de justiça e recebimento de pagamentos para agir como agente para o governo do Egito e ajudar um fundo do Catar.

O primeiro a exigir sua renúncia foi Chuck Schumer, líder da maioria democrata no Senado.

"À luz do veredicto de culpabilidade, o senador Menéndez deve fazer o correto com seus eleitores, o Senado e nosso país, e renunciar", disse Schumer em uma breve declaração.

Menéndez, cuja sentença será proferida em 29 de outubro, poderá passar o restante da vida na prisão.

