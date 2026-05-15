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Pernambuco Condenado por feminicídio recebe pena de 25 anos e deve pagar multa de R$50 mil à família da vítima O crime aconteceu em 2024, em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho

Cleber José dos Santos foi condenado pelo feminicídio de Tamires de Almeida Costa Lima, servidora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O crime aconteceu em 2024, quando Cleber deferiu golpes de faca contra sua então namorada.

Na pena, o júri condenou Cleber a 25 anos de reclusão e ao pagamento de R$ 50 mil de indenização à família da vítima.

O feminicídio ocorreu em novembro de 2024, em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Na ocasião, o condenado atraiu a vítima até a residência dele sob o pretexto de lavar um veículo e, no local, desferiu golpes de faca que causaram a morte da mulher.

Tamires era assistente administrativa da UFPE desde 2014 e atuava no Hospital das Clínicas, na coordenação da Inspetoria de Segurança Institucional ligada à Unidade de Suporte Operacional (Usop). Era graduada em Administração pela UFPE e em Design de Interiores pelo Centro Universitário UniBV Wyden.

O júri, realizado na Vara Regional do Tribunal do Júri do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, começou às 10h e terminou às 17h. A juíza Tayná Lima Prado determinou o imediato cumprimento da pena imposta, atendendo ao mandamento da soberania dos veredictos e ao precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1235340 (Tema 1068), que fixou a tese vinculante sobre a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados após a conclusão do julgamento.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a defesa do réu ainda pode recorrer da decisão.

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