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Pernambuco

Condenado por feminicídio recebe pena de 25 anos e deve pagar multa de R$50 mil à família da vítima

O crime aconteceu em 2024, em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho

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Tamires de Almeida Costa Lima, de 34 anos, foi assassinada pelo companheiro a golpes de arma brancaTamires de Almeida Costa Lima, de 34 anos, foi assassinada pelo companheiro a golpes de arma branca - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco; UFPE/Reprodução

Cleber José dos Santos foi condenado pelo feminicídio de Tamires de Almeida Costa Lima, servidora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O crime aconteceu em 2024, quando Cleber deferiu golpes de faca contra sua então namorada. 

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Na pena, o júri condenou Cleber a 25 anos de reclusão e ao pagamento de R$ 50 mil de indenização à família da vítima.

O feminicídio ocorreu em novembro de 2024, em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Na ocasião, o condenado atraiu a vítima até a residência dele sob o pretexto de lavar um veículo e, no local, desferiu golpes de faca que causaram a morte da mulher.

Tamires era assistente administrativa da UFPE desde 2014 e atuava no Hospital das Clínicas, na coordenação da Inspetoria de Segurança Institucional ligada à Unidade de Suporte Operacional (Usop). Era graduada em Administração pela UFPE e em Design de Interiores pelo Centro Universitário UniBV Wyden.

O júri, realizado na Vara Regional do Tribunal do Júri do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, começou às 10h e terminou às 17h. A juíza Tayná Lima Prado determinou o imediato cumprimento da pena imposta, atendendo ao mandamento da soberania dos veredictos e ao precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1235340 (Tema 1068), que fixou a tese vinculante sobre a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados após a conclusão do julgamento.

Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a defesa do réu ainda pode recorrer da decisão.

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