PENA DE MORTE

Condenado por morte de três pessoas é executado nos EUA

Essa foi a 43ª execução nos Estados Unidos em 2025, que igualou o recorde de 2012

Stephen Bryant foi executado por pelotão de fuzilamento no estado americano da Carolina do SulStephen Bryant foi executado por pelotão de fuzilamento no estado americano da Carolina do Sul - Foto: Divulgação / Departamento de Correções da Carolina do Sul / AFP

Um homem condenado à morte por três assassinatos em 2004 foi executado nesta sexta-feira (14) por um pelotão de fuzilamento no estado americano da Carolina do Sul.

Stephen Bryant, 44, declarou-se culpado do assassinato de três pessoas em 2004, escrevendo a mensagem "Prenda-me se puder" com o sangue de uma de suas vítimas.

Essa foi a 43ª execução nos Estados Unidos em 2025, que igualou o recorde de 2012. Outras três estão agendadas para este ano.

Do total de execuções de 2025, 35 ocorreram por injeção letal, três por fuzilamento e cinco com nitrogênio, um método denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos, enquanto outros 3 mantêm moratórias. O presidente Donald Trump é um defensor da pena capital e pediu que seu uso fosse ampliado.

