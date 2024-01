Condições para acordo UE-Mercosul "não estão reunidas", afirma Comissão Europeia

A- A+

As condições para que o acordo entre União Europeia (UE) e Mercosul seja finalizado ainda "não estão reunidas", mas as negociações continuam, afirmou nesta terça-feira (30) Eric Mamer, porta-voz da Comissão Europeia.

"Atualmente, a análise da Comissão é que não estão reunidas as condições para concluir as negociações com o Mercosul, mas a UE segue empenhada em alcançar o acordo", destacou o porta-voz.

"A União Europeia continua em busca de seu objetivo de alcançar um acordo que respeite os objetivos da UE em termos de sustentabilidade e que respeite nossas sensibilidades, em particular no âmbito agrícola", acrescentou.

Negociadores dos países do Mercosul e da UE participaram em reuniões no Brasil que provocaram otimismo sobre a possibilidade de um acordo, mas de repente a situação mudou e esfriou o entusiasmo.

Vários países europeus registraram recentemente grandes protestos de produtores agrícolas, que apresentam um amplo leque de reivindicações, que incluem o impacto em seus mercados da conclusão do acordo entre UE e Mercosul.

Na segunda-feira, fontes do governo francês afirmaram que a UE concordou em suspender as negociações que aconteciam no Brasil.

Mamer afirmou que o vice-presidente executivo da Comissão, Valdis Dombrovskis, segue disposto a viajar aos países do Mercosul quando houver acordo, "mas levando em consideração as últimas reuniões, este não é o caso".

O acordo entre a UE e o Mercosul foi negociado durante quase duas décadas e um entendimento de princípio foi anunciado em 2019. Porém, a questão ainda não foi concluída.

Reunidos na semana passada no Paraguai, os ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul afirmaram em um comunicado conjunto que o bloco deseja concluir o acordo com a UE o mais rápido possível.

Veja também

educação Mais de 50% das crianças do 2º ano do fundamental não conseguem ler