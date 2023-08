A- A+

nova york Condomínio de luxo com piscina? Em Nova York, são duas para evitar brigas A segunda vem com 'muitos custos adicionais', mas evita conflito por conta da temperatura da água

Uma piscina já não é suficiente para alguns condomínios de Nova York. Antes uma raridade no mercado imobiliário da cidade, ter piscina no prédio se tornou item obrigatório para muitos compradores de apartamentos. Agora, as construtoras começam a oferecer duas, para satisfazer tanto os moradores que querem nadar quanto os que só querem se refrescar com a família.

É uma maneira de diferenciar projetos em um mar de ofertas sofisticadas, onde atrativos como academia, salas de jogos, estúdios de ioga e até espaços de meditação se tornaram padrão. Por outro lado, é também um jeito de evitar brigas sobre a temperatura da água, como as que aconteceram em alguns prédios de luxo em Manhattan.

Tendo em mente esses confrontos — onde nadadores querem água mais fria e pais preferem água mais aquecida para seus filhos — a incorporadora Related Cos. optou por duas piscinas no Cortland, uma torre de apartamentos em West Chelsea para onde os compradores começaram a se mudar no final do ano passado.

A temperatura da piscina de raia é ajustada para 26º C pela manhã e elevada para 29º C à tarde, enquanto a piscina de lazer é mantida a 30º C.

A segunda piscina vem com “muitos custos adicionais, mas para nós também é um diferencial”, disse Andrew Orchulli, vice-presidente sênior da Related.

O prédio está cheio de apartamentos grandes voltados para famílias. Uma brinquedoteca com tema de baleia tem um portal de vidro que dá para a piscina de lazer, com equipamentos para jogos como vôlei aquático. A iluminação é ajustável e as portas podem ser fechadas para separar a área da piscina com raia.

— Criamos um espaço separado onde as podem crianças brincar e aproveitar a água mais aquecida e os jogos de piscina não necessariamente interrompem o nadador — disse Orchulli.

Espera-se que outras incorporadoras sigam pela mesma linha, disse Amy Blitz, cofundadora da Urbn Playground, com sede em Manhattan.

Veja também

coronavírus OMS rastreia novas variantes do coronavírus