Condomínio em Gravatá é multado pela Compesa por desvio de água que poderia abastecer 81 imóveis

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizou ação de fiscalização num condomínio no bairro de Serra do Maroto, em Gravatá, no Agreste do Estado, que estava desviando água.

Segundo a equipe da companhia, o fornecimento teria sido suspenso em 2020, mas o local estava sendo abastecido "normalmente".

Ainda de acordo com funcionários da Compesa, o desvio flagrado corresponde a uma média mensal de 99 mil litros de água.

Com esse volume, é possível abastecer, por exemplo, cerca de 81 imóveis no mesmo prédio. O valor correspondente ao desvio gira em torno do R$ 19 mil mensais.

“A equipe operacional detectou que o imóvel estava sendo abastecido no momento da vistoria e suspeitou de consumo fraudado, pois ele constava como cortado no cadastro da Compesa há anos. Como no momento da vistoria não havia autoridade policial com a nossa equipe, não houve flagrante. Apresentamos a notícia-crime junto à delegacia de Gravatá e foi aplicada uma multa pela Compesa conforme a norma em vigor”, explicou o gerente de negócios, Ygor Ferreira.

A Compesa reforça que desviar água é crime e que as denúncias anônimas podem ser realizadas tanto para a polícia, quanto para o telefone da companhia 0800 081 0195.

Veja também

Pesquisa Os animais conseguem contar números? Pesquisa identifica um sentido de numeração entre roedores