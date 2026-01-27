Condomínio havia notado colapso em marquise que desabou; estrutura receberia escoramento

A- A+

Os escombros da marquise do Edifício Príncipe de Vivar, no Espinheiro, Zona Norte do Recife, continuam no local, nesta terça (27), um dia após o desabamento da estrutura. As duas lajes caíram por volta das 11h40 de ontem. Apenas uma entrada do prédio está aberta.

Pela manhã, a reportagem da Folha de Pernambuco foi ao local para falar com moradores, mas eles não quiseram gravar entrevista, bem como o síndico, Luciano Oliveira. Mesmo assim, ele conversou com a equipe e repassou detalhes. A situação já vinha sendo acompanhada pela administração há um mês, mas há três dias o caso havia apresentado piora.

Segundo ele, o condomínio sempre realiza obras de reparo no imóvel e, ainda na segunda-feira (26), por volta das 8h30, o prédio recebeu a visita do engenheiro calculista Gamal Asfura e um outro profissional para fazer o escoramento da marquise.





Cotidiano. Recife. - desabamento da marquise do prédio Príncipe vivar, no bairro do Espinheiro.Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco

“Não seriam aquelas escoras de madeira, mas uma escora hidráulica que aguenta 20 toneladas, cada uma. Ele já estava botando as máquinas no caminhão. Talvez, com dois dias a mais a gente tivesse salvado a estrutural”, afirmou.





Esse mesmo engenheiro foi ao edifício, hoje, e vai fazer um laudo para dizer sobre a possibilidade de remoção dos entulhos com segurança e se a estrutura principal (o prédio) tem risco ou não. O documento deve ser entregue até quinta-feira (29).

Estrutura

O imóvel possui 18 unidades de moradia e duas áreas comuns, como garagem e salão de festa. Ao todo, são cerca de 70 moradores. 38 deles estavam na hora em que a marquise ruiu.

Quando voltam os moradores?

Conforme previu o síndico, os moradores poderiam voltar ao local em pelo menos 15 dias.

O que diz a Defesa Civil do Recife?

O órgão disse, por meio de nota, que enviou equipe ao local e constatou que ocorreu desabamento da laje na parte frontal do edifício Príncipe de Vivar. Por medida de segurança, foi determinada a desocupação preventiva do prédio, que só será liberado após apresentação de laudo de estabilidade elaborado por calculista a ser contratado pelo condomínio.

“O desabamento obstruiu a passagem dos pedestres e veículos. A equipe da Defesa Civil isolou a área afetada e a Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) vai notificar o condomínio para realizar os serviços de escoramento e remoção dos escombros, assim como a contratação de laudo de estabilidade da estrutura da edificação. O condomínio deverá também executar a recuperação estrutural com empresa especializada”, finaliza.

Veja também