OPERAÇÃO RODOVIDA Condutor com CNH vencida há 21 anos é autuado pela PRF na BR-101 Flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF na quarta-feira (24), em Abreu e Lima

O condutor de uma caminhonete que estava com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há 21 anos foi parado durante fiscalização da Operação Rodovida Natal, realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Abreu e Lima, na quarta-feira (24).

O homem teve o veículo apreendido ao ser constatada a irregularidade. A equipe que realizou o flagrante também identificou que o último licenciamento emitido para o veículo datava de 2020. A CNH não era renovada desde 2004.







O veículo, que transportava vergalhões de ferro, foi recolhido para o pátio. Autuações por conduzir com a CNH vencida também foram emitidas PRF.



As infrações - licenciamento atrasado e carteira de habilitação vencida - são consideradas gravíssimas, com multa prevista de R$ 293,47.

