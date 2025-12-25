Qui, 25 de Dezembro

OPERAÇÃO RODOVIDA

Condutor com CNH vencida há 21 anos é autuado pela PRF na BR-101

Flagrante ocorreu durante fiscalização da PRF na quarta-feira (24), em Abreu e Lima

Veículo, que transportava vergalhões de ferro, teve o último licenciamento emitido em 2020Veículo, que transportava vergalhões de ferro, teve o último licenciamento emitido em 2020 - Foto: PRF/Divulgação

O condutor de uma caminhonete que estava com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há 21 anos foi parado durante fiscalização da Operação Rodovida Natal, realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Abreu e Lima, na quarta-feira (24).

O homem teve o veículo apreendido ao ser constatada a irregularidade. A equipe que realizou o flagrante também identificou que o último licenciamento emitido para o veículo datava de 2020. A CNH não era renovada desde 2004.
 

O veículo, que transportava vergalhões de ferro, foi recolhido para o pátio. Autuações por conduzir com a CNH vencida também foram emitidas PRF.

As infrações - licenciamento atrasado e carteira de habilitação vencida - são consideradas gravíssimas, com multa prevista de R$ 293,47.

 

 

