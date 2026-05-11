Zona Oeste
Condutor e o passageiro da moto ficam feridos após colisão com carro na BR-232, no Curado
Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 6h40, no quilômetro 7 da via sentido capital pernambucana
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), na BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife - Foto: PRF/Divulgação
Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou duas
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito aconteceu por volta das 6h40, no quilômetro 7 da via sentido capital pernambucana.
Com a colisão lateral entre a motocicleta o carro, o condutor e o passageiro da moto ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.
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Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. O local para onde elas
Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
O moto e o carro foram retirados da rodovia.