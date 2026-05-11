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Zona Oeste Condutor e o passageiro da moto ficam feridos após colisão com carro na BR-232, no Curado Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 6h40, no quilômetro 7 da via sentido capital pernambucana

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (11), na BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito aconteceu por volta das 6h40, no quilômetro 7 da via sentido capital pernambucana.



Com a colisão lateral entre a motocicleta o carro, o condutor e o passageiro da moto ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde.

Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. O local para onde elas foram encaminhadas também não foi informado.



Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.



O moto e o carro foram retirados da rodovia.





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