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RECIFE Condutor tenta fazer retorno em local proibido, quebra carreta e congestiona trânsito na BR-101 Motorista foi autuado por tentar fazer o retorno em área proibida

Um condutor tentou fazer um retorno com uma carreta em um local proibido, quebrou o veículo no quilômetro 70 da BR-101, em Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa está liberada de cada lado da via. Na imagem repassada à reportagem, é possível ver que a carreta atrasa a passagem de mais veículos, o que causou um congestionamento no local.

Ainda segundo a PRF, o condutor foi autuado por tentar fazer o retorno em área proibida. A corporação seguiu no local auxiliando a liberação do trânsito, e o veículo foi retirado por volta das 9h30.

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