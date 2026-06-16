Condutora atropela mulher grávida e é presa após perseguição na Zona Sul do Recife
Não há informações sobre a identidade e estado de saúde da vítima
Uma motorista foi presa em flagrante após atropelar uma gestante de 32 anos. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (15), na Zona Sul do Recife.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro seguindo em alta velocidade pela Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro do Ibura, logo após o ocorrido.
Populares iniciaram uma perseguição e acompanharam o veículo envolvido no atropelamento, que só parou no cruzamento com a Avenida Recife, após ser cercado por outros automóveis.
Segundo vídeos que circulam na internet, a mulher atingida está grávida.
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Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou, por meio da Delegacia de Boa Viagem, a prisão em flagrante de uma mulher de 36 anos.
A motorista foi autuada por acidente de trânsito e atropelamento com vítima não fatal, além de porte ilegal de arma branca.
"A mulher foi conduzida à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da justiça", afirmou a PCPE.
Não há informações sobre a identidade e estado de saúde da vítima.