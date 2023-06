A- A+

Região Metropolitana do Recife Condutora é socorrida de helicóptero após grave colisão entre carro e ônibus na BR-101, no Cabo Com o impacto da batida, parte do carro da mulher ficou destruído

Uma jovem de 26 anos precisou ser socorrida de helicóptero após o carro em que ela dirigia ser atingido por um ônibus, na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 109 da via, por volta das 9h30 desta terça-feira (6).



A traseira do veículo que a vítima dirigia foi atingida por um ônibus que havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao Recife.



Com o impacto da batida, parte do carro da mulher ficou destruído.

Carro foi atingido por um ônibus. Foto: Divulgação/PRF

Segundo a PRF, a condutora foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e estava com suspeita de trauma na coluna.



Às 9h45, um helicóptero do Núcleo de Operações Aéreas da PRF, com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou ao local para prestar socorro.



A mulher, que não teve o nome divulgado, foi transportada na aeronave com a equipe médica até o Campo do Derby, na área central da capital pernambucana.

Socorro foi feito de helicóptero até o Recife. Foto: Divulgação/PRF

De lá, a vítima seguiu de ambulância até o Hospital da Restauração, que fica nas proximidades. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.



De acordo com a PRF, nenhum ocupante do ônibus ficou ferido. O motorista realizou o teste do bafômetro, e o resultado não indicou consumo de bebida alcoólica.

Ônibus envolvido no acidente havia saído de Belo Horizonte. Foto: Divulgação/PRF

