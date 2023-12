A- A+

RECIFE Condutores devem ficar atentos às mudanças no trânsito para 119ª Festa do Morro da Conceição CTTU recomenda uso de transporte público para os visitantes

A partir desta quinta (7), o tráfego de veículos próximo ao Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, estará interditado. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), o acesso será permitido apenas para moradores da região com a devida comprovação. A ação faz parte da operação para a 119ª Festa do Morro da Conceição.

Para orientar e dar apoio à população, a CTTU terá um total de 80 agentes de trânsito. O objetivo é garantir a segurança viária para o público que é, em sua maioria, pedestre.

A recomendação do órgão é que as pessoas utilizem transporte coletivo, como ônibus, táxi ou carros de aplicativo, para chegar ao evento.

Veja o que muda

Já nesta quinta (7), os cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda a Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do morro, serão interditados. Os bloqueios serão desfeitos à 1h do sábado (9), após o término da festa - o ápice da celebração é nesta sexta-feira (8), data da santa, que é padroeira afetiva do Recife.

A CTTU alerta que os condutores também devem ficar atentos à sinalização, que proíbe estacionamento, e respeitar principalmente a travessia de pedestres para evitar sinistros de trânsito.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel afirma que descobriu um grande "depósito de armas" perto de uma clínica em Gaza