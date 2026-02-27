A- A+

TRÂNSITO Condutores registram manhã de trânsito complicado na Avenida Cais do Apolo Em paralelo a uma vigília do Simpere que ocorria no Pátio da Prefeitura do Recife, o SINDATSB-PE relizou uma mobilização em frente ao prédio para que também fosse recebido pela gestão

Na manhã desta sexta-feira (27), o Sindicato Municipal dos Profissionais da Rede Oficial de Ensino do Recife (Simpere) realizou uma vigília em frente à sede da Prefeitura do Recife, na Avenida Cais do Apolo, no Bairro do Recife.

Socorro Aquino, uma das diretoras do colegiado do Simpere, expicou que a vigília tinha como objetivo unir a categoria em apoio aos representantes do colegiado que participavam da reunião de alinhamento com a gestão municipal para a aplicação do reajuste salarial de 5,4%, definido como piso do magistério para 2026 pelo Governo Federal.

"Estamos em uma vigília enquanto as coordenadoras gerais do Simpere estão em mesa negociação com representantes da prefeitura. Estamos aqui para apoiá-las em nossas reivindicações enquanto prefeitura nos escuta", disse a diretora.

A mesa de negociação da Campanha Salarial 2026 deve definir com a gestão como o reajuste será pago à categoria.

Trânsito

Em paralelo à vigília do Simpere, o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal de Pernambuco (SINDATSB-PE) se mobilizou em frente ao prédio da administração da capital.

Eventualmente fechando o trânsito na Avenida Cais do Apolo, o que causou congestionamentos, a categoria aproveitou o momento para pleitear uma reunião com a gestão. Eles pedem o reajuste do salário base da categoria e, devido à manifestação, serão recebidos após a reunião com o Simpere.

"Nós já tínhamos uma assembleia marcada para a data de hoje, desde o dia 8 de fevereiro. Porém, transferimos a nossa assembleia, que seria no local fechado, para a frente da prefeitura na intenção de marcamos uma reunião", explicou o tesoureiro do sindicato, Eduardo Suevelyn.

Veja também