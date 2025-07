A- A+

Notícias Conecta Multimodal apresenta programação de painéis e debates sobre o futuro da logística e comércio O evento contará com uma programação de conteúdo composta por palestras, painéis e debates no Conecta Multimodal

A Multimodal Nordeste, em sua segunda edição, reunirá mais de 100 marcas expositoras e espera receber cerca de 10 mil visitantes entre os dias 5 e 7 de agosto, no Recife Expo Center. O evento se consolida como um dos principais pontos de encontro para empresas e profissionais da cadeia logística, promovendo negócios, inovação e integração de modais.

Além da feira, o evento contará com uma programação de conteúdo composta por palestras, painéis e debates no Conecta Multimodal, que discutirá temas estratégicos como transformação digital, inteligência artificial, sustentabilidade, cabotagem, transição energética e liderança feminina na logística.

O Conecta Multimodal reúne especialistas, executivos e autoridades do setor logístico para debater os principais desafios e tendências que moldam o futuro do segmento. A programação traz temas como inteligência artificial aplicada à logística, sustentabilidade, supply chain, transição energética e a importância da cabotagem para operações mais eficientes e verdes. O evento terá três dias de painéis e debates, sempre das 14h às 19h30, com a participação de nomes de destaque do mercado.

A iniciativa busca promover discussões estratégicas e a troca de experiências entre os principais players do setor logístico, fomentando inovação, integração multimodal e sustentabilidade nas operações. O Painel Conecta é patrocinado por Coopercarga Logística, Cargo Sapiens e Mercosul Line com apoio da Scan Global, Norcoast e União Multimodal, promoção do Cone e realização da Multimodal Nordeste.

A entrada para o Conecta Multimodal custa R$ 130 por dia ou R$ 300 para os três dias de painéis. Já a entrada na feira é gratuita para profissionais e empresários do setor. O público em geral poderá participar adquirindo ingresso no valor de R$ 50, válido para os três dias de evento. O credenciamento já está disponível no site oficial: www.multimodalnordeste.com.br.

Entre os patrocinadores e apoiadores estão o Complexo de Suape / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo de Pernambuco (patrocínio diamante), Porto do Recife (Patrocínio Ouro), Banco do Nordeste/Governo Federal (patrocínio Prata), NDD (patrocínio bronze), NEQ e Adepe / Secretaria de Desenvolvimento Econômico / Governo do Estado (apoio), ABAC, ABIMAQ, Anelog, AMCHAM, FIEPE, ABCOMM, Gristec (apoio institucional), além da Mais Vida (cobertura médica oficial), Carbono B, parceiro ambiental responsável pela neutralização de carbono, os hotéis oficiais Novotel Recife Marina, Marante Plaza e Marante Executive, Ser Logístico e Replybot (parceiros de mídia), com organização e realização da Insight Feiras & Negócios.

Programação

Dia 05/08 (Segunda-feira)

• 14h às 15h – Cluster Suape de Transição Energética

• 15h30 às 16h30 – O Futuro da Logística com Inteligência Artificial – Carlos Menchik (Diretor do Grupo Prolog)

• 17h às 18h – O Impacto Positivo e as Vantagens da Cabotagem – Gustavo Paschoa (CEO da Mercosul Line)

• 18h30 às 19h30 – Painel de debate com os palestrantes do dia – Mediador: Pedro Macedo

Dia 06/08 (Terça-feira)

• 14h às 15h – Projetos de Facilitação do Comércio Exterior no Estado de Pernambuco – Mauro Emílio de Barros Belli (Gerente de Comércio Exterior) e Felipe Mendes (Marcos Coordenador-Geral de Administração Aduaneira do Brasil)

• 15h30 às 16h30 – O Futuro do Supply Chain: Como a Tecnologia Está Transformando a Negociação de Fretes? – David Pinheiro (CEO e Fundador da Cargo Sapiens)

• 17h às 18h – Liderança Feminina no Segmento de Logística e o Uso Estratégico da Cabotagem – Natália Andrade (Gerente Executiva de Suprimentos do Grupo Iquine); Maria Carolina (Gerente Executiva de Planning da Alpargatas); Giana Cunha (Diretora de Operações da Redecom, especialista em ESG); Juliana Mendes (Mediadora)

• 18h30 às 19h30 – Painel de debate com os palestrantes do dia – Mediador: Pedro Macedo

Dia 07/08 (Quarta-feira)

• 14h às 15h – Complexos Logísticos do Futuro – Integrando Indústria e Serviços no Modelo Multissetorial do Cone S.A. – Fernando Perez (Diretor Comercial do Cone S.A.)

• 15h30 às 16h30 – Eficiência Operacional e Sustentabilidade – Leandro Rocha (Diretor Comercial da Coopercarga)

• 17h às 18h – Cabotagem como Vetor da Logística Verde: Como Reduzir até 89% das Emissões de Carbono na Sua Operação – Márcio Salmi (Diretor Comercial da Norcoast)

• 18h30 às 19h30 – Painel de debate com os palestrantes do dia – Mediador: Pedro Macedo

Serviço

Data: 5 a 7 de agosto de 2025

Local: Recife Expo Center – Cais Santa Rita, 156

Ingressos da feira: Gratuito para profissionais do setor / R$ 50 para o público geral

Conecta Multimodal: R$ 130 por dia ou R$ 300 para os três dias de painéis.

Credenciamento no site: www.multimodalnordeste.com.br

Instagram: @feiramultimodalne



Veja também