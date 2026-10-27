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Internet Conexão à internet deve ampliar acesso a serviços digitais em 59 CRAS de Pernambuco A iniciativa conta com investimento de R$ 1,888 milhão do Governo Federal

Em Pernambuco, mais 59 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) recebem conexão com a internet de alta velocidade e Wi-Fi. As unidades contempladas precisaram se cadastrar no edital "Conectividade para CRAS", do Governo Federal. No estado, a iniciativa soma o investimento de R$ 1,888 milhão.

Ao todo, Pernambuco conta com mais de 300 unidades de CRAS. Apenas as que estavam precisando do serviço de internet concorreram ao edital. Foram atendidas todas as regiões do estado. Confira a lista de unidades atendidas no fim do texto.

A conexão vai contribuir para agilizar o atendimento às famílias, facilitar o acesso dos profissionais a sistemas públicos e ampliar as possibilidades de acesso da população a serviços digitais e oportunidades.

“Levar internet aos CRAS de Pernambuco é garantir que a conectividade chegue a espaços essenciais para o atendimento à população. Queremos dar melhores condições de trabalho aos profissionais da assistência social e facilitar o acesso das famílias a serviços públicos, benefícios e oportunidades. A inclusão digital precisa chegar a todos os cantos do Brasil, inclusive às comunidades pernambucanas que mais precisam desses serviços”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Com a internet, os profissionais dos CRAS terão mais agilidade para consultar sistemas estaduais e federais, atualizar informações do Cadastro Único e utilizar ferramentas digitais necessárias ao atendimento das famílias.

Para os moradores, a iniciativa também poderá representar mais oportunidades. Com Wi-Fi disponível nos ambientes das unidades contempladas, os usuários poderão acessar serviços públicos digitais, consultar informações sobre benefícios sociais, buscar cursos de capacitação e procurar oportunidades de emprego.

A conexão será realizada por fibra óptica, com velocidade prevista de 300 Mbps por unidade, além da instalação de infraestrutura de Wi-Fi para distribuir o sinal nos ambientes dos centros de atendimento.

Os recursos são provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), utilizado pelo Ministério das Comunicações para ampliar o acesso à internet e fortalecer a conectividade em equipamentos públicos que prestam serviços diretamente à população.

A iniciativa reforça o compromisso de levar infraestrutura digital a diferentes regiões do país e de ampliar o acesso dos pernambucanos a serviços públicos e oportunidades, aproximando a tecnologia do cotidiano das famílias que mais precisam de atendimento social.

Em Pernambuco, as seguintes localidades e municípios são listados como unidades de saúde contempladas no cadastro:

Abreu e Lima : USF Chã de Cruz.

: USF Chã de Cruz. Alagoinha : Município contemplado.

: Município contemplado. Belém do São Francisco : Município contemplado.

: Município contemplado. Belo Jardim : Unidade de Apoio Campo Novo.

: Unidade de Apoio Campo Novo. Bezerros : Posto de Saúde de Barreiros.

: Posto de Saúde de Barreiros. Brejão : Posto de Saúde Só Deus é Grande.

: Posto de Saúde Só Deus é Grande. Buíque : Município contemplado.

: Município contemplado. Cabrobó : Município contemplado.

: Município contemplado. Carnaubeira da Penha : USF Barra do Silva, Posto de Saúde Indígena Vila Nova, Posto de Saúde Indígena Jiboia e Posto de Saúde Indígena Faveleira.

: USF Barra do Silva, Posto de Saúde Indígena Vila Nova, Posto de Saúde Indígena Jiboia e Posto de Saúde Indígena Faveleira. Caruaru : UBS Pau Santo, UBS Malhada de Barreiras Queimadas e UBS Riacho Doce.

: UBS Pau Santo, UBS Malhada de Barreiras Queimadas e UBS Riacho Doce. Chã de Alegria : Município contemplado.

: Município contemplado. Cortês : Posto de Saúde da Família Usina Pedroza.

: Posto de Saúde da Família Usina Pedroza. Cupira : ESF Chã das Panelas.

: ESF Chã das Panelas. Ferreiros : PSF Otoniel Dias de Araújo.

: PSF Otoniel Dias de Araújo. Floresta : Município contemplado.

: Município contemplado. Garanhuns : Município contemplado.

: Município contemplado. Glória do Goitá : PSF Rua da Glória.

: PSF Rua da Glória. Iguaracy : ESF Santa Ana.

: ESF Santa Ana. Ipojuca : USF 13 Santa Rosa e USF 12 Camela Centro.

: USF 13 Santa Rosa e USF 12 Camela Centro. Itacuruba : Município contemplado.

: Município contemplado. Itambé : Unidade de Saúde Engenho Jardim.

: Unidade de Saúde Engenho Jardim. João Alfredo : USF Manoel Mendes da Silva.

: USF Manoel Mendes da Silva. Joaquim Nabuco : Município contemplado.

: Município contemplado. Lagoa do Carro : Município contemplado.

: Município contemplado. Lagoa do Ouro : Município contemplado.

: Município contemplado. Macaparana : Posto de Saúde de Chã do Relógio.

: Posto de Saúde de Chã do Relógio. Mirandiba : Município contemplado.

: Município contemplado. Nazaré da Mata : Posto de Lagoa do Ramo de Cima.

: Posto de Lagoa do Ramo de Cima. Orobó : Município contemplado.

: Município contemplado. Orocó : Município contemplado.

: Município contemplado. Passira : Unidade da Saúde da Família de Lagoa Funda.

: Unidade da Saúde da Família de Lagoa Funda. Poção : Município contemplado.

: Município contemplado. Ribeirão : PSF VII Fernando Júlio de Albuquerque Maranhão e Posto de Saúde Tancredo Neves.

: PSF VII Fernando Júlio de Albuquerque Maranhão e Posto de Saúde Tancredo Neves. Sairé : Município contemplado.

: Município contemplado. Salgueiro : Município contemplado.

: Município contemplado. Santa Filomena : Município contemplado.

: Município contemplado. Santa Maria do Cambucá : USF II Manso e USF I Caramuru.

: USF II Manso e USF I Caramuru. São Joaquim do Monte : Município contemplado.

: Município contemplado. Tacaratu : Município contemplado.

: Município contemplado. Terezinha : Município contemplado.

: Município contemplado. Venturosa : Posto de Saúde Elias de Macedo Grotão e Posto de Saúde de Pão de Açúcar.

: Posto de Saúde Elias de Macedo Grotão e Posto de Saúde de Pão de Açúcar. Vicência: Posto de Saúde Lajes.

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