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Internet

Conexão à internet deve ampliar acesso a serviços digitais em 59 CRAS de Pernambuco

A iniciativa conta com investimento de R$ 1,888 milhão do Governo Federal

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Serão contempladas todas as regiões do EstadoSerão contempladas todas as regiões do Estado - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em Pernambuco, mais 59 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) recebem conexão com a internet de alta velocidade e Wi-Fi. As unidades contempladas precisaram se cadastrar no edital "Conectividade para CRAS", do Governo Federal. No estado, a iniciativa soma o investimento de R$ 1,888 milhão. 

Ao todo, Pernambuco conta com mais de 300 unidades de CRAS. Apenas as que estavam precisando do serviço de internet concorreram ao edital. Foram atendidas todas as regiões do estado. Confira a lista de unidades atendidas no fim do texto.

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A conexão vai contribuir para agilizar o atendimento às famílias, facilitar o acesso dos profissionais a sistemas públicos e ampliar as possibilidades de acesso da população a serviços digitais e oportunidades.

“Levar internet aos CRAS de Pernambuco é garantir que a conectividade chegue a espaços essenciais para o atendimento à população. Queremos dar melhores condições de trabalho aos profissionais da assistência social e facilitar o acesso das famílias a serviços públicos, benefícios e oportunidades. A inclusão digital precisa chegar a todos os cantos do Brasil, inclusive às comunidades pernambucanas que mais precisam desses serviços”, afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Com a internet, os profissionais dos CRAS terão mais agilidade para consultar sistemas estaduais e federais, atualizar informações do Cadastro Único e utilizar ferramentas digitais necessárias ao atendimento das famílias. 

Para os moradores, a iniciativa também poderá representar mais oportunidades. Com Wi-Fi disponível nos ambientes das unidades contempladas, os usuários poderão acessar serviços públicos digitais, consultar informações sobre benefícios sociais, buscar cursos de capacitação e procurar oportunidades de emprego.

A conexão será realizada por fibra óptica, com velocidade prevista de 300 Mbps por unidade, além da instalação de infraestrutura de Wi-Fi para distribuir o sinal nos ambientes dos centros de atendimento.

Os recursos são provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), utilizado pelo Ministério das Comunicações para ampliar o acesso à internet e fortalecer a conectividade em equipamentos públicos que prestam serviços diretamente à população.

A iniciativa reforça o compromisso de levar infraestrutura digital a diferentes regiões do país e de ampliar o acesso dos pernambucanos a serviços públicos e oportunidades, aproximando a tecnologia do cotidiano das famílias que mais precisam de atendimento social.

Em Pernambuco, as seguintes localidades e municípios são listados como unidades de saúde contempladas no cadastro:

 

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