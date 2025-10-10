Conexão Cidadã oferece serviços de saúde e sociais para catadores no Recife nesta sexta (10)
Iniciativa ocorre das 8h às 12h, na Igreja Batista da Iputinga, Zona Oeste da cidade
O projeto Conexão Cidadã promove, nesta sexta-feira (10), das 8h às 12h, uma ação social voltada aos catadores de materiais recicláveis do bairro Iputinga, Zona Oeste do Recife.
O evento ocorre na Igreja Batista da Iputinga, na Avenida Professor Joaquim Cavalcanti, mº 616. A ação é grauita.
Entre os serviços oferecidos estão vacinação, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial e glicemia, orientações em saúde e higiene, atendimento jurídico e psicossocial, e distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
A ação do Conexão Cidadã ocorre em parceria com o Distrito Sanitário IV e a Casa da Justiça e Cidadania da Unifafire.
Serviço:
Ação social do Conexão Cidadã para catadores recifenses
Data: 10 de outubro
Horário: 8h às 12h
Local: Igreja Batista da Iputinga (Av. Professor Joaquim Cavalcanti, nº 616 - ao lado do ecoposto).
Programação: Vacinação, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial e glicemia, orientações em saúde e higiene, atendimento jurídico e psicossocial, e distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
