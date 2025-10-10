Sex, 10 de Outubro

Zona Oeste do Recife

Conexão Cidadã oferece serviços de saúde e sociais para catadores no Recife nesta sexta (10)

Iniciativa ocorre das 8h às 12h, na Igreja Batista da Iputinga, Zona Oeste da cidade

Posto itinerante do Conexão CidadãPosto itinerante do Conexão Cidadã - Foto: Laís Lyra/Conexão Cidadã

O projeto Conexão Cidadã promove, nesta sexta-feira (10), das 8h às 12h, uma ação social voltada aos catadores de materiais recicláveis do bairro Iputinga, Zona Oeste do Recife.

O evento ocorre na Igreja Batista da Iputinga, na Avenida Professor Joaquim Cavalcanti, mº 616. A ação é grauita.

Entre os serviços oferecidos estão vacinação, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial e glicemia, orientações em saúde e higiene, atendimento jurídico e psicossocial, e distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A ação do Conexão Cidadã ocorre em parceria com o Distrito Sanitário IV e a Casa da Justiça e Cidadania da Unifafire.

Serviço:
Ação social do Conexão Cidadã para catadores recifenses 
Data: 10 de outubro
Horário: 8h às 12h
Local:  Igreja Batista da Iputinga (Av. Professor Joaquim Cavalcanti, nº 616 - ao lado do ecoposto).
Programação: Vacinação, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial e glicemia, orientações em saúde e higiene, atendimento jurídico e psicossocial, e distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Com informações da assessoria
 

