Zona Oeste do Recife Conexão Cidadã oferece serviços de saúde e sociais para catadores no Recife nesta sexta (10) Iniciativa ocorre das 8h às 12h, na Igreja Batista da Iputinga, Zona Oeste da cidade

O projeto Conexão Cidadã promove, nesta sexta-feira (10), das 8h às 12h, uma ação social voltada aos catadores de materiais recicláveis do bairro Iputinga, Zona Oeste do Recife.

O evento ocorre na Igreja Batista da Iputinga, na Avenida Professor Joaquim Cavalcanti, mº 616. A ação é grauita.

Entre os serviços oferecidos estão vacinação, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), aferição de pressão arterial e glicemia, orientações em saúde e higiene, atendimento jurídico e psicossocial, e distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A ação do Conexão Cidadã ocorre em parceria com o Distrito Sanitário IV e a Casa da Justiça e Cidadania da Unifafire.

