A- A+

MUNDO Conexão que salva vidas: montanhista ferido é resgatado com ajuda de mensagem via satélite; entenda Fim da frase "fora da área de cobertura"? Nova tecnologia promete transformar a conectividade global e revolucionar desde aventuras na natureza até zonas rurais e emergências globais

Um alpinista de 53 anos foi salvo nos Estados Unidos após se machucar durante uma descida na Snowmass Mountain, no Colorado. A vítima conseguiu pedir socorro mesmo sem sinal de celular, usando o recurso de mensagens via satélite do iPhone. Essa tecnologia, ainda incipiente, começa a mudar o conceito de conectividade em áreas remotas e promete avanços importantes para o futuro da comunicação móvel.

Segundo o Escritório do Xerife do Condado de Pitkin, o homem havia alcançado o cume da montanha no último domingo e, ao iniciar a descida pela neve, sofreu uma lesão no punho. Sem sinal de celular e a quase 3.300 metros de altitude, ele conseguiu acionar um familiar por meio do recurso de emergência via satélite do iPhone.

A mensagem, mesmo sem rede Wi-Fi ou cobertura 4G, foi transmitida com sucesso. O parente, então, contatou as autoridades locais e a equipe do Mountain Rescue Aspen. O pedido de resgate foi recebido pelo centro de emergência regional por volta das 8h25 da manhã de segunda-feira. O homem estava incapaz de caminhar por conta própria e foi retirado do local com apoio de 17 socorristas, segundo nota oficial.

As autoridades locais destacaram que carregar um dispositivo de emergência e conhecer o funcionamento do recurso de mensagem via satélite foi determinante para acelerar o resgate. Em modelos compatíveis da Apple (iPhone 14 ou posterior, incluindo todas as variações do celular), o botão de SOS permite estabelecer comunicação direta com equipes de socorro, facilitando a localização da vítima.

Conectividade além das torres

O resgate no Colorado mostra um exemplo prático de como a tecnologia de comunicação via satélite começa a ampliar os horizontes da conectividade móvel. Antes restrito a dispositivos específicos como localizadores GPS ou rádios de emergência, o envio de mensagens em áreas sem cobertura celular agora começa a se integrar aos smartphones.

A Apple foi uma das primeiras a incorporar esse tipo de funcionalidade em seus aparelhos, após fechar uma parceria com a empresa Globalstar, que opera a infraestrutura de satélites responsável pelo envio e recepção dos sinais.

Apesar do pioneirismo, a empresa americana não está sozinha nessa corrida pelo espaço. A Huawei, por exemplo, lançou na China smartphones com suporte a mensagens via satélite por meio da rede Beidou. Já a sul-coreana Samsung anunciou estudos para integrar recursos semelhantes a futuros modelos da linha Galaxy.

Fora do círculo tradicional de fabricantes de smartphone, empresas como a SpaceX, de Elon Musk, e a britânica OneWeb trabalham em projetos para oferecer cobertura global via constelações de satélites de baixa órbita (LEO). A Qualcomm e a Iridium também anunciaram no ano passado uma parceria para levar a conexão via satélite a dispositivos Android — embora o projeto tenha sido suspenso em 2024.

Com a tecnologia de satélites cada vez mais acessível e integrada, a expectativa para esse mercado é de que apontam que os próximos anos devem consolidar uma nova era de cobertura virtualmente ilimitada, em que o usuário poderá se comunicar de qualquer ponto do planeta, mesmo sem uma torre de celular próxima.

Além de salvar vidas em trilhas e montanhas, a tendência é que o serviço seja expandido para áreas como agricultura de precisão, logística, resposta a desastres naturais e inclusão digital em regiões isoladas.

Veja também