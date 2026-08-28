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Região Metropolitana do Recife Confeiteira que teve festival de fatias destruído em Olinda vai inaugurar novo espaço no domigo (30) Estreia contará com 35 tortas de diversos sabores. A expectativa é vender cerca de 1 mil fatias na inauguração

A confeiteira Maria José Pereira, que teve toda a estrutura de trabalho destruída por um casal durante uma confusão em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no início deste mês de agosto, vai inaugurar um novo espaço no próximo domingo (30).

O estabelecimento "Fatias da Mary" funcionará a partir das 16h, na Rua Valentino Rafael, nº 28, no bairro dos Bultrins. A estreia contará com 35 tortas de diversos sabores e a expectativa é vender cerca de 1 mil fatias na inauguração.

"O espaço já existia, eu tinha parado a construção devido às condições financeiras, foi quando fui vender na rua para poder arrecadar mais dinheiro. Com a ajuda da vaquinha, eu consegui finalizar toda a reforma", destacou a confeiteira Maria José, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A vaquinha citada foi mobilizada nas redes sociais e recebeu adesão após a repercussão do caso. Com os valores foi possível tirar do papel o sonho de ter um estabelecimento próprio.

Durante a discussão, a mulher derrubou a estrutura utilizada para as vendas. Mesas foram danificadas, tendas derrubadas e toda a produção de bolos acabou destruída | Foto: Cortesia

O local onde funcionava uma garagem recebeu decoração com flores, mesas, cadeiras e representa o recomeço para a profissional que atua no ramo há mais de 18 anos.

"Eu resumo o novo momento em gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a todos que me ajudaram a chegar até aqui. O local ficou do jeitinho que eu sempre sonhei. Há uns anos atrás o projetei, e consegui botar em prática", afirmou Maria José.

A confeiteira contou que recebeu ligação da prefeita de Olinda, Mirella Almeida, solicitando o fechamento da rua no dia do evento de inauguração e que agentes da Guarda Municipal darão suporte na data.

"Terão seguranças para organizar as filas. O público vai poder conhecer a loja e me conhecer também, escolher as suas fatias. Também teremos refrigerante, água, coxinha e empadão na marmita", ressaltou a empreendedora, que também está organizando brindes e sorteios para a data.

Maria José afirma que não teve contato com o casal envolvido na confusão após o eposódio e destaca que segue recebendo ameaças por ligações privadas. A confeiteira relata que procurou a polícia novamente para prestar queixa e solicitar medida protetiva.



A reportagem tenta contato com a Polícia Civil de Pernambuco para saber outros detalhes dos desdobramentos da ocorrência.

Relembre o caso

Uma confusão no último dia 8 de agosto terminou com mesas, tendas e mais de 16 tortas destruídas no bairro dos Bultrins e prejuízo estimado de R$ 11 mil.

Maria José Pereira de Figueiredo, a Mary, realizava um festival de fatias de tortas na calçada de uma antiga faculdade, na Avenida Chico Science.



Ela foi surpreendida por um casal, que são donos de uma loja de vidros da proximidade e teriam questionado a utilização do espaço, alegando que a empreendedora não possuía a documentação necessária.



Durante a discussão, a mulher derrubou a estrutura utilizada para as vendas. Mesas foram danificadas, tendas derrubadas e toda a produção de bolos, que demorou 24 horas para ficar pronta, acabou destruída.



Maria José contou também que a mulher chegou a dizer que havia comprado toda a área onde o festival acontecia, e que ficou sem reação ao ver tudo destruído exatamente no dia em que celebrava um ano como profissional autônoma.



A confeiteira detalhou que só atuava na área aos sábados, e que o horário de funcionamento do festival de fatias coincidia com o período em que o estabelecimento do casal já estava fechado.



Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia do Varadouro, também em Olinda, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. Na ocasião, o casal foi autuado pelos crimes de dano/depredação, injúria, ameaça e desacato, e liberado em audiência de custódia.

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