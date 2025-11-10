A- A+

COP30 Conferência climática no olhar de Marcella Balthar Cofundadora do Movimento União BR participa da COP30 em Belém. A empreendedora social registrará suas perspectivas e vivências no jornal e portal da Folha

A co-fundadora do Movimento União BR, Marcella Balthar, levará seu olhar, suas perspectivas e vivências na COP30 para as páginas da Folha de Pernambuco e para sua coluna no portal do jornal. A empreendedora social participa da conferência em Belém com uma agenda voltada ao acompanhamento das negociações climáticas e à presença em eventos e debates. Ela embarca para a capital paraense hoje (10) e permanece na primeira semana da conferência, retornando na semana seguinte.

“Darei três palestras e vou participar de alguns eventos paralelos à COP e da Green Zone. Quero muito escutar os debates, entender como estão as negociações e fazer esse acompanhamento da COP30 de perto. Principalmente participar do networking que está acontecendo, com todo mundo aqui no Brasil discutindo o clima”, afirmou.

Segundo Marcella, a participação da União BR na conferência está diretamente ligada à atuação da organização no enfrentamento das emergências ambientais.

Agenda

Amanhã, às 10h, ela participa do painel “Justiça Social e Climática: Acolhimento e Prevenção em Resposta ao Aquecimento Global”, ao lado de Marcella Monteiro de Barros. Na quarta-feira (12), a colunista integra o “The Social Innovation House – Catalyst Now”, no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), das 9h30 às 11h, para discutir investimentos sustentáveis e negócios de impacto na região amazônica. No mesmo dia, às 14h, volta à programação para o painel “Resiliência Climática e Comunidades: Caminhos para um Futuro Sustentável”, realizado em parceria com o Instituto Mondó.

A empreendedora também estará no “Regenera Project – Transformando o Agora", iniciativa voltada à educação ambiental e reciclagem de resíduos plásticos com impacto social. O projeto será apresentado ao público de 9 a 12 de novembro no Teatro Estação Gasômetro, em Belém, com instalações artísticas e debates.

Marcela ainda integra o evento “Juntos pela Resiliência: Prevenção e Ação Frente à Emergência Climática”, no dia 17, das 8h30 às 10h, no Barco JAQ, reunindo o Grupo Náutica, o União BR e especialistas da área.

