Conferência de Segurança: estamos resgatando o mundo da beira do colapso, diz Mike Waltz

O embaixador dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas Mike Waltz, disse que o país está trazendo o mundo de volta de uma situação em que estava à beira de um colapso há 18 meses atrás, citando os esforços americanos em relação a áreas de conflitos como Ucrânia, Irã e Gaza e em relação ao que chamou de "crise de refugiados na América do Sul".



Sobre o conflito em Gaza, Waltz listou que reféns estão sendo libertados e que o fluxo de ajuda humanitária está se desenrolando em níveis que o mundo inteiro consegue ver. Waltz disse ainda que foi o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que criou o Conselho de Paz.



Waltz sugeriu que embora tenha sido criado para supervisionar o cessar-fogo em Gaza, o conselho também terá "flexibilidade" para ampliar seu papel para outras questões. Waltz afirmou que o conselho poderia "lidar com outros problemas" se solicitado.



Os comentários foram feitos durante um painel realizado na Conferência de Segurança, em Munique, nesta sexta-feira, 13.





O painel foi aberto por observações da moderadora citando declarações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de que o velho mundo deixou de existir e que vivemos em uma nova era de geopolítica. "E se a velha ordem acabou, se sobressaem perguntas como quais são as características da nova era, para onde vamos e como as autoridades podem moldá-la?", instou a mediadora do painel de discussões.



Participante do mesmo painel de discussões, a Alta Representante da União Europeia, Kaja Kallas, disse que estamos em um momento de tiranias e várias guerras em desenvolvimento.



Kallas questionou que ainda que existam regras e princípios e que os países tenham assinado o capítulo das Nações Unidos, o que acontece quando alguém quebra as regras é um ponto em aberto. Para a dirigente, o que falta é responsabilização, o que "claramente" não está funcionando.



Kallas disse que ninguém pode ficar acima da lei.



"O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas não está funcionando como deveria e a Organização das Nações Unidas não está refletindo o mundo de hoje", disse.

