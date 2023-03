Conferência dos oceanos chega ao fim no Panamá com 341 compromissos de proteção

A- A+

Uma conferência mundial sobre os oceanos terminou nesta sexta-feira no Panamá com 341 compromissos de governos para proteger o ecossistema marinho, que contemplam fundos de quase 20 bilhões de dólares (104 bilhões de reais).

No encerramento da conferência "Our Ocean", a chanceler do Panamá, Janaina Tewaney, anunciou que foram fechados "341 novos compromissos" no encontro de dois dias para combater a poluição, a pesca ilegal e outras ameaças ao mar, que implicam fundos de 19,97 bilhões de dólares.

Ela também anunciou que a próxima conferência "Our Ocean" acontecerá na Grécia, em 2024.

O ex-chefe da diplomacia americana John Kerry, principal incentivador da conferência e enviado da Casa Branca para o Clima, participou da cerimônia de encerramento. Entre os fundos, destacam-se 865 milhões de dólares alocados pela União Europeia e 6 bilhões de dólares dos Estados Unidos.

Durante os dois dias de debates no Panamá, os 600 delegados de governo, ONGs, empresas e órgãos internacionais voltaram seus olhares para as negociações na ONU sobre um acordo para proteger o alto-mar, que cobre metade do planeta.

Os delegados da Our Ocean não fecharam acordos nem fizeram votações, e sim anunciaram "compromissos vonuntários" para proteger o oceano.

