Conferência envolve 61 mil escolas em ações por justiça climática

As escolas brasileiras interessadas em enviar contribuições para a VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) têm até a segunda-feira (30) para realizar o encontro em sua unidade.

O processo de mobilização nacional é destinado a todas as escolas brasileiras que possuem pelo menos uma turma do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

A iniciativa é dos Ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria como o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O tema desta sexta edição da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente é: “Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática”. O principal objetivo é fortalecer a educação ambiental, para que as escolas sejam espaços que promovam debates sobre justiça climática, soluções para a mudança do clima e resiliência climática.

A temática é oportuna no ano em que o Brasil sediará, em Belém, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), entre 6 e 21 de novembro.

A organização espera que a mobilização social da VI CNIJMA represente uma oportunidade de ecoar a voz de crianças e adolescentes sobre o que é mais relevante para suas comunidades.

O MEC confirma que 61.806 escolas possuem pelo menos uma turma de 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Por isso, o cálculo é que a conferência tem o potencial de mobilizar mais de 775 mil professores e 9 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas, nesta etapa de ensino.

Registro da conferência escolar

Depois de realizada esta primeira etapa até 30 de junho, a escola precisa registrar a conferência local no formulário do site oficial da VI CNIJMA, até 5 de julho, com o código da unidade de ensino do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



O registro é fundamental para que a escola possa avançar paras as próximas etapas do processo de realização de uma conferência nacional.

O governo federal criou um documento com o passo a passo da Conferência na Escola.

Cumpridas todas as etapas, as alegações de participantes e centenas de projetos finalistas de vários estados chegarão à fase nacional agendada para 6 a 10 de outubro de 2025, em Brasília.

Vivência em conferências

A geógrafa e servidora da rede pública de ensino do Ceará, Roseneide Furtado, desde 2009, participou de três conferências Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, sendo duas delas com atuação na etapa nacional.

Atualmente, ela integra a Comissão Organizadora Estadual da Sexta Conferência Nacional, no estado. Anteriormente, a professora foi convidada a participar das etapas da quarta conferência, em 2013, e da quinta edição, a última, em 2018, representando o Ceará.

Para ela, é de suma importância que o secretário de educação de município saiba todas as etapas de uma conferência nacional e que o gestor enxergue as possibilidades de aprendizado dos estudantes que participam desta jornada pedagógica.

“Passei a me engajar mais, buscando maior proximidade com a Secretaria da Educação do Estado e auxiliando o processo nas demais escolas, visitando as escolas municipais e estaduais, acompanhando a produção dos alunos. Trata-se de um processo gratificante, pois observamos a concretização das ações. A Conferencia é um legado importante, pois fomenta projetos e dá vida às iniciativas nas escolas”, afirmou a integrante da comissão organizadora Estadual da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, no Ceará, Rosindey de Furtado.

Roseneide Furtado explicou que, nesta quinta-feira (26), a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 9, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, realizou a conferência regional que reuniu as escolas de seis muncípios: Cascavel, Beberibe, Chorozinho, Horizonte, Pacajus e Pindoretama. Cinco projetos e delegações foram eleitos para a etapa estadual da conferência, a ser realizada até 15 de agosto.

Prazos

Conferências nas escolas: até 30 de junho;

Conferências Regionais/Municipais (opcional): prazo definido pelas Comissões Organizadoras Estaduais (COE) a partir de regulamento próprio;

Conferências Estaduais: até 15 de agosto;

Conferência Nacional: 6 a 10 de outubro.

Público das conferências

A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente foi realizada,pela primeira vez, em 2003.

Nas cinco edições realizadas ao longo de 15 anos (2003-2018), mais de 20 milhões de pessoas participaram, entre crianças e adolescentes de 11 a 14 anos (como delegados);jovens de 18 a 29 anos (como mobilizadores, facilitadores,oficineiros e gestores);professores e profissionais das comunidadesescolares;gestoresda educação e do meioambiente.

Cada edição mobilizou, em média, 14 mil escolas de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Legado da educação ambiental

Ao longo da jornada da VI CNIJMA serão incentivadas a criação e permanência das Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (Com-Vida) nas escolas.

O objetivo é que cada comissão possa organizar um processo integrado, articulado e permanente de diálogo, construção e troca de conhecimentos.

O evento também pode contribuir para as políticas de formação dos profissionais da educação para estimularem as práticas educativas que ampliem o compromisso com a educação ambiental.

