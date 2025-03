A- A+

Pernambuco Conferência Estadual de Meio Ambiente promove debate sobre como enfrentar os desafios climáticos Objetivo do evento é selecionar 20 propostas prioritárias focadas na realidade do estado para enfrentar um novo cenário de emergência climática

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), realizou, na manhã desta quinta-feira (13), a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente, com o tema "Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica".

O evento aconteceu no Centro de Convenções de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e tem o objetivo de selecionar 20 propostas prioritárias focadas na realidade do Estado para enfrentar um novo cenário de emergência climática.

A mesa de abertura foi composta pela secretária de Meio Ambiente de Pernambuco, Ana Luíza Ferreira; o secretário de Meio Ambiente de Olinda, Guilherme de Melo Cabral; a presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alepe, Rosa Amorim; o presidente do CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente), José de Anchieta; a analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal, Maíra Dantas; o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Moacyr Araújo; e o presidente da Associação de Catadores de Lixo de Santo Amaro, Manoel Silva.

Também estiveram presentes no evento membros das comissões organizadoras municipais, autoridades e observadores, sendo estes dois últimos sem direito à voz e a voto, conforme Regulamento da Etapa Estadual.

Auditório do Centro de Convenções de Olinda ficou lotado na Conferência Estadual de Meio Ambiente | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Debate em foco

Durante a abertura do evento, o debate entre o poder público e a sociedade civil foi o principal ponto abordado nos discursos. A secretária Ana Luiza destacou a importância da volta da realização da conferência, que não acontecia há 12 anos

"Hoje é um dia muito importante para o estado de Pernambuco - a última conferência aconteceu há 12 anos. Este é um momento fundamental para escuta e participação popular. Por muito tempo, meio ambiente foi tratado como uma 'caixinha' separada, e aqui a gente tem um evento que vem dos territórios, dos municípios e das conferências livres. Então hoje é um dia importante para o estado de Pernambuco e o governo federal acertarem nas políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas", explicou a gestora.

Durante a cerimônia, a importância da parceria entre os municípios e o Estado também foi ressaltada pelo presidente do CPRH.

"A sociedade tem que ser envolvida nisso e os municípios também têm que participar, porque é onde acontece as emergências climáticas. Então nós esperamos algumas propostas ligadas por Estado, municípios e sociedade", afirmou José de Anchieta.

A analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Maíra Dantas, esteve no evento representando a ministra Marina Silva. Ela explicou que a conferência acontece em um momento muito importante para o Brasil.

"A retomada acontece em um momento muito propício para o Governo Federal, porque estamos atualizando a nossa política nacional de mudança do clima e estamos também finalizando a elaboração do plano clima. O plano clima é a política nacional brasileira que vai orientar o enfrentamento da emergência da mudança climática pelos próximos 10 anos", afirmou.

Conferência Nacional de Meio Ambiente

Além das propostas, ao longo da tarde desta quinta, também serão eleitas 50 pessoas para compor a delegação pernambucana que irá representar o estado na 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, a ser realizada de 6 a 9 de maio, em Brasília.

O público da etapa estadual são pessoas eleitas nos 43 municípios pernambucanos que realizaram suas conferências municipais, entre junho de 2024 e janeiro de 2025.

Foram eleitas cerca de 600 pessoas de todas as regiões do Estado, de diferentes segmentos da sociedade, como representantes dos setores público e privado e da sociedade civil, incluindo empresários, acadêmicos, pessoas de comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais, entre outros setores.

Eixos

Para organizar as propostas da sociedade em relação à agenda climática, foram definidos cinco eixos temáticos: Mitigação, Adaptação e Preparação para Desastres, Transformação Ecológica, Justiça Climática, e Governança e Educação Ambiental.

Das 348 propostas que vieram dos municípios, 65 foram incluídas em Mitigação; 67 são do eixo Adaptação e Preparação para Desastres; 68 de Justiça Climática; 74 propostas dentro de Transformação Ecológica; e 74 vinculadas à Governança e Educação Ambiental.

Durante o evento, serão votadas as propostas relativas aos cinco eixos da conferência que foram coletadas em conferências municipais de meio ambiente - convocadas por prefeituras e consórcios intermunicipais de todas as regiões de Pernambuco. As proposições foram originadas de 27 conferências municipais e uma intermunicipal, que contou com 16 municípios.



Livres

Além das conferências municipais, em Pernambuco foram realizadas oito Conferências Livres, modalidade de evento organizado pela sociedade civil.

As propostas aprovadas nas oito conferências livres foram enviadas diretamente à etapa nacional e os oito delegados eleitos nestes espaços já estão automaticamente na conferência nacional.

