Evento Conferência no Recife debate sobre a proteção de crianças e adolescentes O evento ocorreu nesta quinta-feira (9) e aprovou as propostas e as delegações que serão levadas para a Conferência Nacional de Direitos Humanos

A Conferência Livre pela Garantia de Direitos e Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte ocorreu nesta quinta-feira (9), no auditório do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop) ,no Recife.

O evento, realizado em formato híbrido, aprovou as propostas e as delegações que serão levadas para a Conferência Nacional de Direitos Humanos, marcada para dezembro, em Brasília.

A Conferência Livre teve como destaque discutir a importância de políticas públicas e programas de garantia à vida, como o PPCAAM (Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte).

De acordo com a coordenadora-executiva do Gajop, Deila Martins, programas que protegem vidas não podem sofrer descontinuidade ou contingenciamento.

“É preciso garantir a permanência deles [dos programas] e fazê-los prioridade no orçamento público. A defesa da vida e dos direitos da criança e do adolescente é uma conquista de toda a sociedade. Não podemos retroceder”, analisou Deila.

A conferência aconteceu no momento em que o Brasil registra aumento de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes.

Segundo o Anuário Brasilerio de Segurança Pública 2025, em 2024, o Brasil registrou 2.356 mortes violentas intencionais (MVI) de crianças e adolescentes até 17 anos, o que representa um aumento de 3,7% em relação a 2023.

A realização do evento foi uma iniciativa da sociedade civil, numa parceria entre Gajop, Instituto DH (MG), Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC) e a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (Anced).

Com informações de assessoria

