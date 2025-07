Conferência na UFRPE debate emergência climática e o futuro da produção de alimentos no Nordeste

A- A+

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos, Zona Norte do Recife, sedia, a partir desta quinta-feira (24) até o próximo sábado (26), o 12º Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (Seadet).

Este ano, a conferência debate a emergência climática, desertificação e o futuro da produção de alimentos no Nordeste.

Para participar das atividades, é preciso primeiro se inscrever no evento (acesse aqui) e, em seguida, realizar a inscrição na atividade desejada, disponível na seção de programação do site.

As inscrições do Seadet são gratuitas, e o evento é aberto para todos.

Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (Seadet)

A abertura da programação acontece nesta quinta, às 19h, e destacará a crise do clima e sua influência na alimentação. A noite também contará com atividade cultural e lanche agroecológico. As atividades acontecem no Centro de Ensino de Graduação (Cegoe) da UFRPE

Na sexta (25), também no Cegoe, a programação contará com cinco palestras ao longo do dia. As conferências debatem mudanças climáticas e seus impactos na produção de alimentos e as políticas públicas e o combate à desertificação. Também haverá atividades culturais e lanche coletivo.

No sábado, último dia de evento, acontecerá a apresentação de trabalhos acadêmicos por parte dos participantes do evento. O evento será online.

O 12º Seminário de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT) da UFRPE, que tem como objetivo favorecer diálogos, articulações e intervenções universitárias com práticas populares e políticas públicas para pensar soluções reais e sustentáveis para a melhoria da qualidade e bem estar da população e de todas as formas de vida do planeta.

"A importância da conferência é mostrar que os eventos climáticos extremos afetam a produção de alimentos. É visível o aumento da temperatura atmosférica e da temperatura média e a diminuição do ciclo hidrológico, como em um período de chuvas inciando tardiamente, com volume pluviométrico em curto espaço de tempo. Logo, ações emergenciais devem ser tomadas", explicou o coordenador do PPGADT, Walter Santos Evangelista.

Confira a programação

Quinta-feira (24)

18h30 - 18h45: Lanche Agroecológico

18h45 - 19h: Atividade cultural de abertura do evento – MP Tavares (música e poesia)

19h - 19h15: Mesa de abertura com autoridades institucionais: professora Maria do Socorro de Lima Oliveira (Vice-Reitora da UFRPE); professor Roberto de Albuquerque Melo (Representante da PROExC e Coordenador de Educação Continuada - CEC/PROExC - UFRPE); professor Filipe Lima Silva (Diretor do Departamento de Educação UFRPE); professor Walter Santos Evangelista Júnior (Coordenador do PPGADT/UFRPE). Representante discente: Doutoranda Iara Jaime de Pina.

19h15 - 20h30: Conferência de Abertura: Emergência climática, desertificação e o futuro da produção de alimentos no NE brasileiro - Conferencista Regina Célia dos Santos Alvalá - Diretora do Departamento de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - DCDE. Mediadora: professora Ana Claudia.

Sexta-feira (25)

8h - 8h15: Mística – Turma PPGADT 2025

8h15 - 10h: Roda de Diálogo 1 – Mudanças climáticas e seus impactos na produção de alimentos: professor Frederico Monteiro Neves (Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB); Ana Lúcia Santos da Silva (Comitê de Associações Comunitárias Agropecuária de Massaroca); Maria Cristina Aureliano de Melo (Agrônoma, Feminista, Militante dos Direitos Humanos e da Agroecologia – Coordenadora do Centro Agroecológico Sabiá). Mediadora: professora Francis Lacerda.

10h - 10h15: Lanche Agroecológico

10h15 - 12h: Roda de Diálogo 2 – Apresentação de produtos técnicos-tecnológicos produzidos pelos doutorados das turmas 2024 e 2025 em articulação com o território em que os debates interdisciplinares foram realizados. Palestrantes: Marineide A. de L. Dias (Cooperativa Agropecuária Familiar de Massaroca e Região - COOFAMA); Maria José de Fátima Barros e Isadora Guimarães (Comunidade Quilombola 11 Negras); Rosilda Silva e Isabela Alves (Comunidade da Ilha das Mercês). Mediadora: professora Francis Lacerda.

10h15 - 12h: Roda de Diálogo 2 - Lançamento da Cartilha - (Em) transição: Pesquisa Cultural em Fotografia e Agroecologia. Autores: Doutor Paulo Santana - Economista e Pesquisador em Agroecologia; Danilo Galvão - Fotógrafo, Agroecólogo e Pesquisador Cultural; Roberta Guimarães - Jornalista, Fotógrafa e Pesquisadora Cultural; Lara Bione - Agroecóloga e Produtora Cultural; Fábia Moura - Agricultora, Fotógrafa e Produtora Local; Raquel Monteath - Comunicadora Social. Mediadora: professora Francis Lacerda.

12h - 14h: Intervalo para Almoço

14h - 14h15: Apresentação artística - Isadora Oliveira de Guimarães (Comunidade 11 Negras)

14h15 - 15h45: Roda de Diálogo 3 – Políticas públicas e o combate à desertificação – Alexandre Pires (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima); André Rocha (Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – IRPAA). Mediador: professor Anildo Monteiro.

15h45 - 16h: Lanche Agroecológico

16h - 17h30: Roda de Diálogo 4 - Construindo espaços resilientes agroecológicos em áreas suscetíveis à desertificação - Aldrin Martin Pérez Marin (Observatório da Caatinga - INSA); João Suassuna (Fundação Joaquim Nabuco - Fundaj). Mediadora: Doutoranda Daniela Silva.

Sábado (26)

8h - 12h: Sessão de apresentação de trabalhos acadêmicos (On-line)





