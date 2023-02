A- A+

CARNAVAL 2023 Confira a programação completa de todos os polos espalhados pelo Carnaval de Olinda Além do palco principal, batizado de Erasto Vasconcelos, localizado na Praça do Carmo, a cidade também contará com mais sete polos descentralizados

• Bonecos Gigantes anunciam a abertura do Carnaval de Olinda; foliões seguem o cortejo pelas ladeiras de Olinda

A abertura do Carnaval de Olinda, nesta quinta-feira (16), será repleta de artistas, maracatus e outras manifestações culturais típicas da folia de Momo. Após um hiato de dois anos por conta da pandemia de Covid-19, o Carnaval da Marim dos Caetés retorna com o tema “Olinda, Carnaval dos Sonhos”. Na programação de abertura, um cortejo especial com os gigantes, Homem da Meia-Noite, a Mulher do Dia e o Menino da Tarde fará a alegria dos presentes.

Além do palco principal, batizado de Erasto Vasconcelos, localizado na Praça do Carmo, a cidade também contará com mais sete polos descentralizados espalhados pela cidade. Carmo, Guadalupe, Varadouro, Alto da Sé, Rio Doce, Cidade Tabajara, Peixinhos e Xambá.

Nas atrações musicais, os foliões vão contar com apresentações de Elba Ramalho, Alceu Valença, Jorge Aragão, Cordel do Fogo Encantado, Lia de Itamaracá, Siba, entre outros. Haverá também um dia dedicado ao Brega, no palco principal, com shows de Conde e Banda Só Brega, Rafaela Santos, Priscila Senna, entre outros.

Confira a programação completa.

Programação Completa Carnav... by Folha de Pernambuco

