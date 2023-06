A- A+

SÃO JOÃO 2023 Confira a programação completa do palco principal do São João na Serra Negra, em Bezerros Serão sete dias de festa, começando no dia 10 de junho e terminando no dia 25

O São João está cada vez mais perto e as preparações em Bezerros, no Agreste pernambucano, seguem a todo vapor. Desta vez, a prefeitura do município divulgou a programação completa do palco principal do São João na Serra Negra, a 10 km da cidade, que terá sete dias de festa, iniciando no próximo sábado (10) e terminando no dia 25.

O palco principal fica localizado no Pólo Cultural da Serra Negra, ponto tradicional das festas juninas do estado. O primeiro fim de semana da festa (dias 10 e 11 de junho) será comandado, a partir das 12h, pelos artistas Forró Rei do Cangaço, Jorge de Altinho, Santana - O Cantador, Cezzinha, Fábio Carneirinho , Victor Ferrari, Daniel Gouveia, Carlinhos Melo, Walter Lins e Higor Henrique.

No segundo fim de semana de festas, o palco será comandado por nomes como Nena Queiroga, no dia 17, às 20h, e Geraldinho Lins, no dia 18, às 14h.

O último fim de semana, que terá festas da sexta-feira (23) até o encerramento, no domingo (25), contará com grandes nomes da música nordestina, como Petrúcio Amorim, Dudu do Acordeon, Amanda Leão e Magnatas do Forró.

Confira a programação completa:

10/06 – Sábado

12h - Forró Rei do Cangaço

14h - Daniel Gouveia

16h - Carlinhos Melo

18h - Jorge de Altinho

11/06 – Domingo

12h - Higor Henrique

14h - Walter Lins

16h - Victor Ferrari

18h - Cezzinha

20h - Santanna, o Cantador

20h - Fábio Carneirinho

17/06 – Sábado

12h - Michel Deniz

14h - Banda de Pau e Corda

16h - Aduílio Mendes

18h - Alcymar Monteiro

20h - Nena Queiroga

18/06 – Domingo

12h - Morganna Bernardo

14h - Geraldinho Lins

16h - Lady Falcão

18h - Eliane, a Rainha do Forró

20h - Jamile Oliveira

23/06 – Sexta-feira

12h - Ciel Santos

14h - Petrúcio Amorim

16h - Irah Caldeira

18h - Marcão Noventta

20h - Anderson Alves

24/06 – Sábado

12h - Samara Costa

14h - Pau no Xote

16h - Dudu do Acordeon

18h - Henrique Barbosa

20h - Nádia Maia

25/06 – Domingo

12h - Amanda Leão

14h - Cristina Amaral

16h - Almir Rouche

18h - Benil

20h - Magnatas do Forró

