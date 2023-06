A- A+

SÃO JOÃO Confira a programação completa do São João do Recife nesta quarta (14) As festas do dia contam com atrações musicais e concurso de quadrilhas

O São João do Recife já começou e, esta quarta-feira (14), quarto dia dos festejos, promete uma programação ainda mais especial para a população.

Os polos que receberão as festas do dia serão, novamente, o Novo Arraial da Rio Branco, na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade, e o Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da capital, contando com apresentações musicais e concurso de quadrilhas juninas.

Novo Arraial da Rio Branco

Após os festejos da terça-feira (13), o polo receberá mais atrações musiciais que irão celebrar a música nordestina. Das 12h às 14h, o grupo Trio Siridó levará o forró pé de serra ao mini palco montado na avenida para o público, que poderá prestigiar o show de forma gratuita.

Das 17h às 19h, será a vez do Trio Corisco do Sertão subir ao palco e encerrar os festejos do polo no dia.

Sítio Trindade

Polo mais tradicional do Recife, o Sítio Trindade receberá mais uma etapa do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas. O concurso, que reúne 34 competidoras, já contou com apresentações de 21 grupos artísticos nesta edição do São João.

Assim, nesta quarta, se apresentarão mais seis grupos, incluindo a Quadrilha Raio de Sol, que venceu o festival de quadrilhas de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no último domingo (11).

As apresentações desta etapa do concurso acontecem a partir das 20h, no Pavilhão das Quadrilhas, e a expectativa é que o evento se estenda até as 23h30.

Confira a programação completa do São João do Recife nesta quarta-feira (14):

Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio Siridó

17h às 19h - Trio Corisco do Sertão

Sítio Trindade

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Xodó Junino

20h35 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h10 - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

21h45 - Quadrilha Junina Evolução

22h20 - Quadrilha Junina Zabumba

22h55 - Quadrilha Junina Raio de Sol

