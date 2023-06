A- A+

SÃO JOÃO Confira a programação completa dos polos descentralizados do São João do Recife nesta sexta (30) Nomes como Almir Rouche estão entre as atrações

O São João do Recife está chegando ao fim, mas, nesta sexta-feira (30), a programação segue mais do que especial nos polos descentralizados. Ao todo, cinco pontos diferentes da cidade recebem os festejos à parte dos polos principais, que variam entre shows de forró e xaxado, até apresentações de quadrilhas.

Os polos descentralizados estão localizados no bairro do Ibura, Zona Sul da Capital; Bongi, Zona Oeste do Recife; Vila Tamandaré, no bairro de Areias, Zona Oeste; Poço da Panela, na Zona Norte; e Brasília Teimosa, na Zona Sul.

Ibura

A festa começa com apresentação da Quadrilha Junina Xotear no polo, às 17h. O grupo será seguido pela banda Capital do Sol, às 18h, MC Tocha, às 19h20, Lourenço Gato e Luciano Padilha, às 20h40 e Conde Só Brega, às 22h. A programação vai ser encerrada por Alex Junior, a partir das 23h20.

Bongi

A programação no Bongi também iniciará com apresentação de quadrilha, desta vez, da Arrocha o Nó, a partir das 17h. O grupo será seguido por Pablito, às 18h, Walquiria Santana, às 19h20, Almir Rouche, às 20h40 e Internacionais do Forró, às 22h. O encerramento fica por conta da banda Os Neiffs, a partir das 23h20.

Vila Tamandaré

O bairro de Areias poderá dançar muito forró nesta noite. Além da Quadrilha União Junna, que se apresenta às 17h, nomes como Zelyto Madeira, Manoel Netto e Amigas do Brega irão se apresentar, às 19h20, 20h40 e 22h, respectivamente.

Poço da Panela

A programação do Poço da Panela também estará mais do que especial. As principais atrações ficam por conta da Banda Rei do Cangaço, às 18h, Spok e a Orquestra Forrobodó, às 20h40, e Cydia Lima, a partir das 23h20.

Brasília Teimosa

Os shows em Brasília Teimosa também começam cedo, já às 18h, com Rogério do Som, seguido por Andre Lins, às 19h20, Henrique Brandão, às 20h40, Vitor Leão, às 22h, e, encerrando a festa, Mestre Lua, a partir das 23h20.

Confira a programação completa dos polos descentralizados nesta sexta-feira (30):

Ibura

17h: Quadrilha Junina Xotear

18h: Capital do Sol

19h20: MC Tocha

20h40: Lourenço Gato

22h: Conde Só Brega

23h20: Alex Junior

Bongi

17h: Quadrilha Arrocha o Nó

18h: Pablito

19h20: Walquiria Santana

20h40: Almir Rouche

22h: Internacionais do Forró

23h20: Os Neiffs

Vila Tamandaré

17h: Quadrilha União Junina

18h: Bandinha Brejeira do Velho Mangaba

19h20: Zelyto Madeira

20h40: Manoel Netto

22h: Amigas do Brega

23h20: Leto Lacerda

Poço da Panela

17h: Frevodrilha-Cia.Adriana do Frevo

18h: Banda Rei do Cangaço

19h20: Sagrama

20h40: Spok e a Orquestra Forrobodó

22h: Balada do Chefe

23h20: Cydia Lima

Brasília Teimosa

18h: Rogério do Som

19h20: Andre Lins

20h40: Henrique Brandão

22h: Vitor Leão

23h20: Mestre Lua

Veja também

ESTADOS UNIDOS Suprema Corte dos EUA decide a favor de designer que não quer trabalhar para casais homoafetivos