RECIFE Confira a programação da Semana Santa da Paróquia Anglicana no Espinheiro, no Recife Celebrações lembram a morte e ressurreição do Messias

Data que lembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Semana Santa terá celebrações na Paróquia Anglicana no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

A programação começou nesse domingo (2), com o Domingo de Ramos, festividade que marca a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém.

“É a memória do dia em que Jesus instituiu a Celebração da Ceia Cristã, baseada no cumprimento da profecia da Páscoa Judaica”, informa o pastor e reitor da Paróquia Anglicana Zona Norte, no Espinheiro, reverendo Geison Vasconcellos. Já o momento do lava-pés “expressa a humildade de que devemos servir uns aos outros”, revela.

O ápice da Semana Santa é a celebração da Sexta-feira Santa, quando os cristãos lembram da morte de Jesus Cristo na cruz, momento de grande introspecção e reflexão para os fiéis.

Na sexta-feira, ocorre o Ofício da Cruz, a partir das 18h, sendo uma cerimônia litúrgica realizada por muitos cristãos, especialmente das igrejas católicas, anglicanas e ortodoxas.

Na Igreja Anglicana, é uma vigília com um momento de reflexão sobre as 7 últimas Palavras na Cruz, com tempo de louvor e oração.

Celebração de Semana Santa na Igreja Anglicana do Espinheiro (Foto: Divulgação)

No Sábado Santo, não há nenhuma solenidade na Igreja Anglicana, pois é considerado o Sábado do Silêncio. “É o dia que houve silêncio no mundo pela morte de Jesus”, esclarece o reverendo Geison Vasconcellos.

As solenidades da Semana Santa terminam no Domingo de Páscoa, que celebra a Ressurreição de Jesus Cristo, às 6h. O momento é de alegria e renovação da esperança para os cristãos, que creem que Jesus venceu a morte e abriu o caminho para a vida eterna. “Celebramos a volta da esperança, a vitória da vida sobre a morte”, vibra o pastor.

Por fim, às 18h, será encenado o Auto de Páscoa, realizado pelo grupo de artes e louvor da Igreja Anglicana, inclusive com a participação das crianças da comunidade.

A junta paroquial solicita que os fiéis, se possível, façam doação de alimentos para o Projeto Casa da Vila, braço social da Igreja. “Páscoa é doação, momento de acolher pessoas em suas necessidades”, finaliza o reverendo.

A Igreja Anglicana Zona Norte, no Espinheiro, faz parte da Diocese do Recife, que tem como bispo e primaz da província brasileira dom Miguel Uchôa.

Confira a programação:

Quinta-feira, 6 de abril

20h - Instituição da Eucaristia e Lava-pés

Sexta-feira, 7 de abril

18h - Ofício: 7 Palavras da Cruz

Domingo, 9 de abril

6h - Celebração da Ressurreição

10h - Celebração da Páscoa

18h - Auto da Páscoa

