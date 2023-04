A- A+

A programação oficial da Semana Santa na Região Metropolitana do Recife (RMR) contará com celebrações distribuídas por algumas das principais igrejas de Olinda e da capital pernambucana.

O evento que abriu a programação aconteceu no Domingo de Ramos (2). Na ocasião, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, participou da Benção dos Ramos e da procissão que saiu da Igreja da Misericórdia, em Olinda, com destino à catedral da cidade, onde uma missa foi celebrada.

O cronograma de missas será retomado na Quarta-Feira Santa (5), com a Via Sacra da Fraternidade, percurso que tem início às 8h no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, e segue pelas ruas do centro da capital. Depois, às 11h, a Basílica Nossa Senhora do Carmo sedia a missa de encerramento, presidida por dom Fernando Saburido.

Na próxima quinta-feira (6), a programação tem início às 9h, com a Missa do Crisma na Catedral de Olinda; a cerimônia – que deve reunir diversos bispos, padres e diáconos – será marcada pela renovação das promessas sacerdotais e pela bênção e consagração dos Santos Óleos.

Ainda na Quinta-Feira Santa, será celebrada a Ceia do Senhor, missa marcada pela cerimônia do lava-pés, na Igreja do Pilar, localizada no Bairro do Recife, nas proximidades do Forte do Brum. A missa começa às 16h e dialogará com a Campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema “Fraternidade e fome”.

A Sexta-Feira Santa (7) terá, a partir das 15h, a celebração da Paixão e Morte do Senhor na Catedral de Olinda. Após a missa, a procissão do Senhor Morto segue pelas ruas do Sítio Histórico, saindo da Catedral da Sé com destino ao Convento Franciscano.

A tradicional Vigília Pascal na Catedral de Olinda terá início às 19h do Sábado de Aleluia. A programação se encerra no dia seguinte, às 9h, quando será celebrada a missa de Páscoa na mesma igreja.

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, convocou os fiéis e relembrou a importância das celebrações da Semana Santa. “Teremos a oportunidade de meditar os mistérios centrais de nossa fé. É a Semana Santa, a Grande Semana, como chamamos, para vivermos com alegria a Páscoa do Senhor. Não aproveitem a Semana Santa para passear: esse é um tempo de oração, é tempo de estar na comunidade que você frequenta o ano todo”, disse o bispo.

“Não vejam esse período como um período de férias, mas sim como um período de compromisso com a fé. Procurem estar presentes nessa ocasião em sua paróquia, para receberem de Deus as graças necessárias e viverem uma verdadeira experiência de Páscoa e de vida nova”, completou dom Fernando Saburido, que presidirá todas as celebrações da programação.

