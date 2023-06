A- A+

São João Confira a programação de quadrilhas juninas no bairro do Recife e no Sítio da Trindade Apresentações acontecem até o final do mês de junho

Entre os dias 11 e 30 de junho, a Avenida Rio Branco, no bairro do Recife, Centro, será palco de uma série de apresentações juninas. Serão sete grupos de quadrilhas recifenses que se apresentarão sempre aos finais de semana. Além das apresentações no Recife Antigo, neste domingo, começam também as eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, no Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte da cidade.

Sobre os concursos

Concursos de Quadrilhas Juninas começa no Sítio da Trindade. Foto: Iggor Gomes/PCR

Segundo a Prefeitura do Recife, no Sítio Trindade, a peleja dos quadrilheiros começará às 17h e deve durar até às 23h. No primeiro dia, devem se apresentar 10 grupos e as apresentações seguem até quinta-feira (15), com outros 24 grupos desfilando e mostrando suas coreografias e tema no Pavilhão do Sítio.

As disputas finais acontecerão nos dias 21 e 22, a partir das 20h, também no Sítio Trindade. Cada uma das 12 quadrilhas selecionadas para a etapa final receberá R$ 3,9 mil pela classificação. As cinco vencedoras receberão ainda um total de R$ 56 mil em prêmios. Esses valores foram todos reajustados pelo Plano Recife MCP - Matriz da Cultura Popular, em 40% este ano e mais 10% em 2024.

Já nos dias 28 e 29 será realizado o 19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que reunirá oito grupos. O resultado será anunciado no próprio dia 29. Os três primeiros lugares receberão, ao todo, R$ 16,8 mil em prêmios. Vale ressaltar que a programação é gratuita e aberta ao público.

Confira a programação completa das quadrilhas

Rio Branco

Dia 11 (Domingo)

16h - Quadrilha Junina Tradição

16h30 – Quadrilha Junina Origem Nordestina

Dia 17 (Sábado)

19h - Quadrilha Junina Dona Matuta

Dia 18 (Domingo)

16h30 - Quadrilha Junina Lumiar

Dia 23 (Sexta-feira)

16h30 - Quadrilha Junina Raio de Sol

Dia 24 (Sábado)

19h - Quadrilha Junina Raízes do Pinho

Dia 25 (Domingo)

16h30 - Quadrilha Junina Traque

37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Programação das Eliminatórias

No Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade

De 11 a 15 de junho



Dia 11 (Domingo)

17h - Quadrilha Junina Explosão Coroense

17h35 - Quadrilha Junina Traquejo

18h10 - Quadrilha Junina Bacamarte

18h45 - Quadrilha Junina Rojão do Cabo de Santo Agostinho

19h20 - Quadrilha Junina Flor do São João

19h55 - Quadrilha Junina Amigos do Furacão

20h30 - Quadrilha Junina Flor da Vertente

21h05 - Quadrilha Junina Dona Sinhá

21h40 - Quadrilha Junina Sulanca

22h15 - Quadrilha Junina Flor do Caruá

Dia 12 (Segunda-feira)

20h - Quadrilha Junina Xotear

20h35 - Quadrilha Junina Rojão de Jaboatão dos Guararapes

21h10 - Quadrilha Junina Serrana Matuta

21h45 - Quadrilha União Junina

22h20 - Quadrilha Junina Sanfonar

22h55 - Quadrilha Junina Raízes

Dia 13 (Terça-feira)

20h - Quadrilha Junina Rosa dos Ventos

20h35 - Quadrilha Junina Dona Matuta

21h10 - Quadrilha Junina Portal do Sertão

21h45 - Quadrilha Junina Traque

22h20 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste

22h55 - Quadrilha Junina Lumiar

Dia 14 (Quarta-feira)

20h - Quadrilha Xodó Junino

20h35 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h10 - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

21h45 - Quadrilha Junina Evolução

22h20 - Quadrilha Junina Zabumba

22h55 - Quadrilha Junina Raio de Sol



Dia 15 (Quinta-feira)

20h - Quadrilha Junina Xapéu de Palha

20h35 - Quadrilha Junina Unidos da Roça

21h10 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

21h45 - Quadrilha Junina Matutada

22h20 - Quadrilha Junina Sapeca

22h55 - Quadrilha Junina Tradição

19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

No Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade

Dias 28 e 29 de junho

Dia 28 (Quarta-feira)

20h - Brincant’s Show

20h35 - Junina Fusão

21h10 - Junina Balancê

21h45 - Matutinho Dançante



Dia 29 (Quinta-feira)

20h - Maracabarro

20h35 - Mirim Evolução

21h10 - Flor da Chã

21h45 - Mirim Matulão

Veja também

Manifestação Caminhada Les-Bis Cis e Trans de São Paulo reivindica direito a afetos