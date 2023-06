A- A+

SÃO JOÃO 2023 Confira a programação de São João nos polos do Recife nesta terça-feira (13) Atrações do dia contarão com shows e concurso de quadrilhas juninas

Dando continuidade aos festejos deste ano, Recife reserva uma programação especial para o São João nesta terça-feira (13).

Os polos a serem agraciados com atrações serão novamente o Novo Arraial da Rio Branco, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade, e o Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da capital, contando com apresentações musicais e de quadrilhas juninas.

Novo Arraial da Rio Branco

Após os festejos desta segunda-feira (12), o polo localizado na Avenida Rio Branco recebe novamente atrações musicais. A abertura do terceiro dia de festejos da capital pernambucana ficará por conta do Trio Forró Viena, das 12h às 14h. O show promete trazer muitas músicas nordestinas para o público, que poderá prestigiar gratuitamente.

Depois, a programação segue com o show de mais um grupo de forró pé de serra: o Trio Magia e Sol, que se apresentará das 17h às 19h e encerrará os festejos do polo no dia.

Sítio Trindade

O Sítio Trindade sediará mais uma etapa das eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas. A abertura aconteceu no domingo (11), e contou com a apresentação de 10 grupos.

Na segunda-feira, dando continuidade à competição, seis grupos se apresentaram e, nesta terça, mais seis subirão ao palco do Pavilhão das Quadrilhas. O evento, também aberto para o público, começará a partir das 20h e a expectativa é que vá até as 23h30.

Confira a programação completa do São João do Recife nesta terça-feira (13):

Novo Arraial da Rio Branco

12h às 14h - Trio Forró Viena

17h às 19 - Trio Magia do Sol

Sítio Trindade

Pavilhão das Quadrilhas

Eliminatórias do 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

20h - Quadrilha Junina Rosa dos Ventos

20h35 - Quadrilha Junina Dona Matuta

21h10 - Quadrilha Junina Portal do Sertão

21h45 - Quadrilha Junina Traque

22h20 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste

22h55 - Quadrilha Junina Lumiar

