A- A+

Carnaval Abertura do Carnaval: confira a programação desta sexta (17) da folia em Pernambuco Abertura da festa será no Marco Zero; em Olinda, a noite será do brega pernambucano

"Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais". Após dois anos em que as comemorações foram trocadas pelos cuidados com a saúde, por conta da pandemia da Covid-19, o Carnaval está de volta em 2023.



Recife, Região Metropolitana e diversos municípios do estado estão prontos para receber moradores e turistas que curtirão, desta sexta (17) até a Terça-feira Gorda, diversos shows e programações culturais em Pernambuco.



Ruas decoradas, fantasias prontas, danças ensaiadas e a sensação de quem sabe que está ansioso para cair no passo. Da criançada aos idosos, não vão faltar histórias carnavalescas a serem contadas e cantadas – alguém com saudades de falar a Olinda sobre os coqueirais, o sol e o mar? Ao som dos clarins de momo, o povo já aclama com todo ardor: “Salve o nosso Carnaval”. É isso, folião: chegou a hora de sentir a embriaguês do frevo, que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé.

A maior manifestação cultural de rua do País terá abertura oficial nesta noite. O tema deste ano é “Voltei Recife com todos os carnavais”. O cantor Geraldo Azevedo, a passista de frevo Zenaide Bezerra e a rainha de maracatu Marivalda Maria dos Santos são os homenageados do Carnaval de 2023.

Leia também • Delegacias móveis e 24h e videomonitoramento são apostas do Governo de PE para segurança

As festividades começam às 16h, no Marco Zero do Recife, com as campeãs do Carnaval de 2020: BCM Amante das Flores, Boi Maracatu de Arcoverde, Caboclinho Kapinawá, CCM das Pás, Clube de Boneco O Menino do Pátio de São Pedro, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Nação Porto Rico, Tribo de Índios Tabajaras de Goiana, TCM Abanadores do Arruda, Urso Cangaçá de Água Fria.

Às 19h, os homenageados se apresentarão, seguidos do Maestro Forró e Orquestra da Bomba do Hemetério. Os foliões ainda poderão acompanhar, no show de Geraldo Azevedo, as participações de Alceu Valença, Fafá de Bélem, Elba Ramalho, Chico César, Mariana Aydar, Juliana Linhares, Lula Queiroga, Jorge Du Peixe, Jota Michilles, Quinteto Violado, Almério, Silvério Pessoa e Orquestra Transversal. O dia termina em grande estilo, com os shows de Caetano Veloso e Duda Beat. No polo descentralizado do Recife, no palco Novo Cais, no Som na Rural, estarão Coco na Pisada do Mestre, Fim de Feira, Geraldo Maia, Coco de Umbigada e Riáh.

Em Olinda, a noite é de quem curte o melhor do brega pernambucano. O palco da Praça do Carmo receberá os shows de Priscila Senna, Raphaela Santos, Banda Sentimentos, Dany Miller e Conde Só Brega. As apresentações começarão às 18h. Ainda na cidade, serão comemorados os 76 anos da Pitombeira dos Quatro Cantos.

A TV de streaming da Prefeitura do Recife transmitirá, a partir desta sexta e até o fim do Carnaval, as principais atrações. No Marco Zero, o palco terá 70 metros de largura e 43 de profundidade, com moldura toda coberta por painéis de led que trarão fotos, grafismos, elementos decorativos e até informações sobre a programação e polos dos arredores.

PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA

MARCO ZERO (RECIFE)

A PARTIR DAS 16H - Desfile das campeãs do Carnaval de 2020: BCM Amante das Flores, Boi Maracatu de Arcoverde, Caboclinho Kapinawá, CCM das Pás, Clube de Boneco O Menino do Pátio de São Pedro, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Nação Porto Rico, Tribo de Índios Tabajaras de Goiana, TCM Abanadores do Arruda, Urso Cangaçá de Água Fria.

A PARTIR DAS 19H - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério; Homenageados do Carnaval - Geraldo Azevedo, Zenaide Bezerra e Dona Marivalda; Geraldo Azevedo e Convidados (20h40) - Alceu Valença, Elba Ramalho, Fafá de Belém e Chico César; Caetano Veloso (22h20); Duda Beat (00h).

PRAÇA DO CARMO (OLINDA)

A PARTIR DAS 18H - Shows de Banda Labaredas (16h30), Danny Miller (17h40), Conde Só Brega (18h50), Banda Sentimentos (20h), Raphaela Santos (22h), Priscila Senna (00h).



DEMAIS BLOCOS DE OLINDA

10h - Fábria do Samba - Amparo

10h - Boi Babão do Amaro Branco - Praça do Amaro Branco

14h - O Fazendão - Umuarama

18h - Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado - Carmo

19h - Boi Malhado - Igreja do Guadalupe

19h30 - Pitombeira dos Quatro Cantos - Carmo

20h - Boi da Macuca - Praça Laura Nigro

21h - La Ursa do Bonfim - Clube Cariri

22h - Olinda Frevo e Folia - Amparo

Veja também

Anitta Anitta interrompe desfile de bloco em Salvador após flagrar roubo: "Pega ele"