Confira a programação do Carnaval de Paudalho 2026

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou a programação oficial do Carnaval de Paudalho 2026, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com uma grande estrutura montada no Pátio de Eventos Beira-Rio, além dos polos Multicultural e do Frevo, garantindo uma festa democrática, diversa e para todos os públicos.

Reconhecido como um dos carnavais mais tradicionais da Mata Norte, o evento valoriza as manifestações culturais, os artistas locais e nacionais, além de movimentar a economia local, fortalecer o turismo e promover lazer com segurança e organização.

O Polo Beira-Rio concentra a programação principal do Carnaval, reunindo grandes nomes da música regional e nacional, a partir das 13h, com shows de artistas como Belo, Neiffs, Priscila Senna, Dilsinho, Troinha, Elba Ramalho, entre outros.

A programação também conta com um cuidado especial com o público infantil. Nas manhãs dos três dias de festa, a partir das 9h30, o espaço será tomado pelo Banho de Frevo Infantil, com atrações musicais, recreação e atividades lúdicas, incluindo Balão da Alegria, Barca Maluca e Nave Moleca, garantindo diversão, inclusão e segurança para as crianças e suas famílias.

Confira a programação completa do Polo Beira-Rio:

Domingo – 15 de fevereiro

13h – Orquestra Pérola do Clube Cruzeiro do Sul

15h – Nadia Maia

16h30 – André Marreta

18h30 – Almir Rouche

22h – Yasmin Sensação

00h – Dilsinho

Segunda-feira – 16 de fevereiro

13h – Orquestra do Clube Lenhadores – Maestro Liniker

15h – Troinha

16h30 – Elba Ramalho

18h30 – Pisada de Bacana

22h – Sem Compromisso

00h – Priscila Senna

Terça-feira – 17 de fevereiro

13h – Orquestra do Clube Estrela – 100% Frevo

15h – Neiffs

16h30 – André Rio

18h30 – Taty Santana

22h – Tocha

00h – Belo

Outros polos fortalecem a diversidade cultural

Além do Beira-Rio, o Carnaval de Paudalho contará com o Polo Multicultural, espaço dedicado às tradições populares, com apresentações de maracatus, boi bumbá, caboclinhos, blocos líricos, entre outras expressões culturais, reforçando a identidade e a riqueza cultural do município.

Já o Polo do Frevo será dedicado exclusivamente ao ritmo que é símbolo do Carnaval pernambucano, reunindo diversas orquestras e artistas do gênero, promovendo a valorização do frevo e dos músicos locais.

A programação completa conta ainda com estrutura de segurança, apoio das forças policiais, serviços de saúde, organização e limpeza, assegurando um carnaval seguro, organizado e acessível para moradores e visitantes.

