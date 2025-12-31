A- A+

Réveillon Confira a programação do Réveillon do Recife e Região Metropolitana No principal polo da capital pernambucana, Wesley Safadão será responsável pela contagem regressiva

Em meio à expectativa pelo que virá pela frente em 2026, moradores do Recife e da Região Metropolitana, além de turistas, buscam se despedir de 2025 em ritmo de festa. Seja na capital ou em cidades vizinhas, a programação contará com a apresentação de diversos artistas e queima de fogos para celebrar a chegada do novo ano.

Nas areias da praia do Pina, a Virada Recife chega ao último dia com uma programação que inclui grandes nomes da música nacional. Ao longo da noite de Réveillon, subirão ao palco nomes como Alceu Valença, Matheus & Kauan e Wesley Safadão - responsável pela contagem regressiva para a virada do ano. Os shows têm início às 18h30, com Matheus Moraes, enquanto Lipe Lucena se apresenta já no dia 1º de janeiro, às 3h30, para fechar o evento.

A chegada do ano novo será celebrada na orla do Recife com um espetáculo de 10 minutos de queima de fogos, sem estampido, a partir de duas balsas que ficarão no Pina e em frente ao Acaiaca. Promovido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer, o “Show de Réveillon Piro Lazer Musical” une artefatos com canhões de laser sincronizados com a música pernambucana do show da Virada Recife.

Polos descentralizado

A virada do ano também será celebrada na Lagoa do Araçá e no Morro da Conceição, a partir das 18h desta quarta-feira (31), e no Ibura, a partir das 17h. Mais de 20 atrações vão se apresentar, incluindo artistas como Conde Só Brega e MC Tocha, Joyce Alane e Maestro Spok.

Expresso Réveillon

O serviço estará à disposição do público atendendo os shoppings Plaza, em Casa Forte, Tacaruna, em Santo Amaro; RioMar, no bairro do Pina; e Recife, em Boa Viagem. Para utilizá-lo, o motorista pode deixar o carro no centro de compra e pagar R$ 20 pela pulseira de ida e volta, embarcando no ônibus até o local dos shows. Cada centro comercial também poderá cobrar tarifa de estacionamento.

O que não pode levar?

O público que for acompanhar a Virada Recife na praia do Pina deve ficar atento ao que não pode levar.

De acordo com a Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), não estão permitidas a entrada dos seguintes itens: garrafas de vidro, capacetes, cooler, mesas, cadeiras, ombrelones, toldos, cercados, carroças e fogos de artifícios.

Por outro lado, está liberado levar bolsas térmicas para armazenar bebidas ou comidas, desde que seja para consumo próprio.

A Secon informa ainda que colocará à disposição 426 profissionais e 1.278 lançamentos na fiscalização e ordenamento, das 8h30 até o final do evento. No Pina, atuará no ordenamento do comércio informal, com a formação de um perímetro de 15 barreiras onde serão observadas as restrições.

Trânsito

O tráfego na avenida Boa Viagem - entre a rua Pereira Costa e o início da avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center - será bloqueado a partir das 14h até o final das apresentações. Durante os festejos, os condutores que vêm pela avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na rua Pereira Costa, depois à direita na avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.

Será proibido estacionar nos seguintes locais: avenida Boa Viagem, no trecho entre a rua Tomé Gibson e a rua Comendador Morais, também entre a rua Pereira da Costa e a avenida Antônio de Góes, além das ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e avenida Conselheiro Aguiar.

Haverá desvio na avenida Herculano Bandeira para a avenida Domingos Ferreira. Já a rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.

A CTTU orienta que o público chegue o mais cedo possível ao evento, a fim de evitar retenções. Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e à orientação dos agentes de trânsito. O veículo flagrado estacionado em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla, corre o risco de ser rebocado. Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

Jaboatão

Na segunda cidade mais populosa do Estado, as apresentações musicais também estão garantidas no 'Réveillon da Gente'. Na orla de Candeias, por exemplo, os shows têm início às 17h. A pernambucana Priscilla Senna será a responsável por fazer a contagem regressiva para a chegada de 2026. Já em Jaboatão Centro, Lucy Alves comandará a virada do ano.

Olinda

Para quem busca uma programação mais calma para o Réveillon, Olinda contará com orquestras, cortejo tradicional e espetáculo pirotécnico, queima de fogos de artifício, em pontos estratégicos da cidade. As atividades são gratuitas e abertas ao público, e acontecem nesta quarta e na quinta.

Confira a programação de Recife e Jaboatão

Recife

Pina

18h30 - Matheus Moraes

20h30 - Alceu Valença

22h30 - Wesley Safadão (contagem regressiva)

01h - Matheus & Kauan

03h30 - Lipe Lucena

Lagoa do Araçá

18h - Coco dos Pretos

19h - Allan Dibôa

22h - Almério

0h - Maestro Spok

1h30 - Nonô Germano

DJ Incidental nos intervalos

Morro da Conceição

18h - Orquestra dos Prazeres

19h - Carla Alves

20h30 - Larissa Lisboa

22h - MC Sheldon

0h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

1h30 - Almir Rouche

DJ Vibra nos intervalos

Ibura

17h - Afoxé Omô Nilê Ogunjá

18h - Banda Boa Toda

19h30 - Manoel Netto

21h - MC Tocha

22h30 - Luiza Ketilyn

0h - Valquíria Santana

1h30 - O Conde Só Brega

DJ John Johnis nos intervalos

Jaboatão

Praia de Candeias (A partir das 17h)

Wallace Sales e Matheus Nocaute

Sambagagem

Rayssa Bacelar

Raphaela Santos

Manoel Neto

Priscilla Senna (contagem regressiva)

Matheus Fernandes

Jaboatão Centro (A partir das 18h)

Príncipe Alisson

Jeane e Fabinha Nunes

Rafa Pesadão

Nena Queiroga

Priscilla Senna

Conde

Lucy Alves (contagem regressiva)



Veja também