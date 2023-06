Confira a programação dos festejos em celebração a São Pedro em Igarassu nesta quinta-feira (29)

A- A+

A programação do ciclo junino de pode ter acabado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), mas, nesta quinta-feira (29), em comemoração ao Dia de São Pedro, as festas continuam em clima de São João.

As apresentações acontecem no Sítio Histórico, principal ponto dos festejos da cidade. Logo às 19h, o público poderá prestigiar apresentação de Seu Martinho, As Netas De Dona Selma e Juninho do Coco.

Já às 20h, será a vez de Dona Zezé, Coco Formoso e Coco Pisado subirem ao palco e animarem a festa. A partir das 21h, os festejos ficam por conta dos grupos Coco Juremado, Trans Coco, Coco De Dona Olga e Pinga Coco.

Logo em seguida, a partir das 22h, ocorrerá a apresentações de mais quatro grupos: Rala Coco Maria, Coco das Minas, Coco Raiz e, finalizando, Casa de Mestres.

O encerramento da festa ficará por conta da banda Canarinhos do Forró, principal atração da noite. O show começa a partir das 23h30, e deve encerrar o ciclo de festas na cidade com chave de ouro.



Confira a programação completa:

19h

Seu Martinho

As Netas De Dona Selma

Juninho Do Coco

20h

Dona Zezé

Coco Formoso

Coco Pisado

21h

Coco Juremado

Trans Coco

Coco De Dona Olga

Pinga Coco

22h

Rala Coco Maria

Coco Das Minas

Coco Raiz

Casa De Mestres

23h30

Canarinhos do Forró

Veja também

alimentos A "regra dos 5 segundos" para comer um alimento que caiu no chão é real? Especialistas respondem