A- A+

Rio de Janeiro Confira antes e depois de Bruno Rodrigues, preso o principal suspeito do assassinato de Jeff Machado Escondido em uma casa no Vidigal, Bruno foi encontrado pelos policiais sem barba e aparentemente mais magro

O principal suspeito de assassinar o ator Jeff Machado, preso na manhã desta quinta-feira (15), no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio, foi encontrado por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em uma casa na comunidade, aparentemente mais magro e sem barba.

Bruno foi preso no Morro do Vidigal, Zona Sul do Rio (Foto: Reprodução)

O caso é investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). De acordo com a apuração feita pela especializada, o assassinato ocorreu por motivação financeira. Transações bancárias feitas da conta do ator para Bruno Rodrigues comprovam que o produtor recebeu cerca de R$ 20 mil de Jeff por uma suposta vaga em uma novela das 19h. O que não aconteceu.

Jeff foi morto no dia 23 de janeiro dentro da própria casa em Guaratiba. Seu corpo foi encontrado pela polícia no dia 22 de maio em um baú concretado dentro de uma quitinete, em Campo Grande, também na Zona Oeste.

Bruno Rodrigues foi apontado como o responsável pela morte de Jeff pelo garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, que confessou — após ser preso em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio — que teve participação na morte do ator.

Segundo as investigações, o ator foi dopado e estrangulado com um fio de telefone após os dois doparem a vítima. Ele afirmou ainda que não houve gravação ou relação sexual entre o trio na tarde de 23 janeiro.

O produtor de TV, que estava foragido desde o dia 2 de junho, recebeu do ex-companheiro Rodrigo Alvim Enseki R$ 100 mil pela venda de uma casa três meses após o crime. O professor disse à polícia que a negociação do imóvel, localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, ocorreu em maio.

Bruno e Rodrigo tiveram um relacionamento por 15 anos. À polícia, o professor afirmou que doou o dinheiro para o ex-namorado na intenção de ajudá-lo. Além do imóvel, o casal também fazia aplicações financeiras. Ainda segundo o professor, mesmo estando separados, o valor dos investimentos garantiam a eles uma boa renda.

De acordo com o inquérito conduzido pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), o assassinato ocorreu por motivação financeira. Transações bancárias feitas da conta do ator para Bruno Rodrigues comprovam que o produtor recebeu cerca de R$ 20 mil de Jeff por uma suposta vaga em uma novela das 19h. O que não aconteceu.

Corpo encontrado em baú

O corpo do ator Jeff Machado, de 44 anos, foi encontrado num baú, enterrado a dois metros de profundidade, e concretado no quintal da quitinete. Segundo as investigações, o ator foi dopado e estrangulado com o fio de telefone.

Em depoimento dado à Polícia Civil, como parte das investigações do assassinato, o pedreiro que teria sido contratado para esconder o crime afirmou que estranhou o fato de ter encontrado terra revirada no local.

E ainda por haver uma cavadeira e picareta no terreno, já que para o serviço que ele iria executar, não haveria a necessidade de tais instrumentos. As declarações foram feitas, na última segunda-feira, na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), no Jacarezinho.

No depoimento, o pedreiro disse que, "quando chegou, o quintal da quitinete estava com muita terra retirada, e que com sua experiência, percebeu que aquela terra revirada era oriunda de quem cavou buraco no local".

Mesmo assim, ele não percebeu nada de anormal, e disse que Bruno justificou aquela quantidade de terra como se tivesse a comprado numa loja de material de construção.

Veja também

guerra na ucrânia Rússia anuncia "eleições" em territórios ocupados da Ucrânia em 10 de setembro