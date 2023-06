A- A+

SÃO JOÃO 2023 Confira as atrações deste fim de semana no São João do Shopping Patteo Olinda Festividades no local irão até o dia 18 de junho

Após divulgar a programação completa para o São João deste ano, o Shopping Patteo Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), realizou a abertura nesta quinta (8), com show de Forró do Poeirão e Cristina Amaral.

Depois da abertura, a programação segue com atrativos. Nesta sexta-feira (9), a partir das 19h, na Praça de Eventos do piso térreo, subirão ao palco a banda Forró Poeirão e, em seguida, o forrozeiro Petrúcio Amorim, conhecido em toda a região.

Dando continuidade aos festejos, no sábado (10), a partir das 18h, será a vez de Irah Caldeira subir ao palco da Praça de Eventos. Já no domingo (11), em uma programação especial de Dia dos Namorados - comemorado dia 12 -, também às 18h, Benil e Dudu do Acordeon vão agitar a festa com um repertório musical mais romântico.

As festividades no Shopping Patteo Olinda irão até o dia 18 de junho. Nesse dia, o encerramento ficará por conta de Josildo Sá, a partir das 18h.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 9 de junho

Forró do Poeirão e Petrúcio Amorim – 19h

Sábado, 10 de junho

Irah Caldeira - 18h

Domingo, 11 de junho

Benil e Dudu do Acordeon – 18h

Quinta-feira, 15 de junho

Geraldinho Lins – 19h

Sexta-feira, 16 de junho

Trio Surreal e Nonô Germano – 19h

Sábado, 17 de junho

Ed Carlos – 18h

Domingo, 18 de junho

Josildo Sá – 18h

