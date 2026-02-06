A- A+

Carnaval Confira as atrações do Carnaval da Gente 2026, em Jaboatão No Polo Jaboatão Centro, em frente à Casa da Cultura, a programação traz nomes consagrados do samba, pagode, reggae e música popular

Jaboatão dos Guararapes vai viver seis dias de festa icom o Carnaval da Gente 2026, que acontece entre 12 e 17 de fevereiro, reunindo grandes atrações locais e nacionais em uma programação descentralizada, distribuída pelos polos Jaboatão Centro, Praias (Candeias), Curados e polos itinerantes.

A festa conta com o apoio do Governo de Pernambuco, através do projeto Pernambuco Meu País. “É um Carnaval pensado para todos, que mistura tradição, cultura popular e grandes shows. A gente faz questão de espalhar a festa pela cidade, valorizando nossos artistas e garantindo que cada bairro se sinta parte desse grande momento”, afirmou o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros.

A gestora do Programa de Políticas Públicas Sociais (PPS), Andréa Medeiros, destacou o fortalecimento do Carnaval jaboatonense e agradeceu o apoio estadual.

“Desde 2023, o Carnaval do Jaboatão vem sendo reconstruído com muito cuidado, polos descentralizados e valorização da cultura popular. Quero agradecer ao Governo de Pernambuco, à governadora Raquel Lyra, e à secretária executiva Ana Paula Jardim, que esteve presente na coletiva representando a gestão estadual. Essa parceria, por meio do Pernambuco Meu País, fortalece nossa cultura, amplia o alcance da festa e garante que o Carnaval chegue a mais pessoas, com impacto direto na economia do município e no sentimento de pertencimento da população”, afirmou.

No Polo Jaboatão Centro, em frente à Casa da Cultura, a programação traz nomes consagrados do samba, pagode, reggae e música popular. A abertura acontece na quinta-feira (12), com Alessandra Vieira (Xuxinha), seguida da Banda Molejo. Já na sexta-feira (13), o destaque fica para Dilsinho, que sobe ao palco após as apresentações de Cíntia Barros e Bia Villa Chan. O sábado promete uma maratona musical com Rafa Pesadão, MC Leozinho, Tribo de Jah e Maneva.

No domingo, a tradição do samba toma conta do Centro com Sambagagem, João do Morro e o consagrado grupo Fundo de Quintal, à meia-noite. A segunda-feira mantém o clima com Revelação, Patusco e Sem Compromisso, enquanto a terça-feira encerra o polo com Matheus Nocaute e Amigas do Brega, garantindo diversidade de ritmos até o último dia da festa.

Já o Polo Praias, em Candeias, reunirá romantismo, brega e grandes nomes da música popular. Na sexta-feira (13), o público confere Kelps Pancadão, Fabiana Pimentinha e Priscila Senna. O sábado traz Cristina Amaral e Geraldinho Lins, enquanto o domingo reserva uma sequência de sucessos com Molejo, Sedutora e Companhia do Calypso. Na segunda e terça-feira, artistas como Irah Caldeira, Nosso Sentimento e Brunessa mantêm a animação na orla.

Nos Curados, a programação percorre diferentes localidades da região, reforçando o caráter comunitário do Carnaval. O sábado, no Curado I, conta com O Conde Só Brega, Batida Black e Taikê. No domingo e na segunda-feira, na Avenida Dolores Duran, no Curado II, o público acompanha shows de Marcelo Pernambucano, Nono Germano, Xand Estilizado e Dedé + de 1.000. O encerramento, na terça-feira, acontece no Curado IV, com Nosso Sentimento, Bons do Brega e Emerson 7K.

Além dos pólos fixos, os polos itinerantes levam o Carnaval para os bairros, com programação diária, incluindo orquestras de frevo, atrações infantis e artistas locais. No domingo, o destaque fica para Matheus & Katilinda, enquanto a terça-feira conta com show de Valquíria Santana, mantendo a tradição do frevo e da música popular.

