Olinda abre pré-matrícula para novatos da rede municipal de ensino; confira calendário
As pré-inscrições agora serão realizadas entre os dias 17 e 30 de dezembro de 2025
Começa nesta quarta-feira (17) e segue até 30 de dezembro o período de pré-matrícula para estudantes novatos da rede municipal de ensino de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
O processo de pré-matrícula, antes da devida efetivação presencial na unidade escolar, deve ser feito exclusivamente por meio do site Matrícula Online, segundo a Secretaria de Educação.
A pasta informou ainda que o período de confirmação presencial da matrícula será de 5 a 16 de janeiro de 2026 diretamente nas unidades escolares. Caso não haja a confirmação, a matrícula não será efetivada.
A matrícula para vagas remanescentes será realizada entre 19 e 30 de janeiro de 2026.
Confira os documentos necessários para confirmação DA matrícula
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Histórico escolar/declaração provisória (com validade de 60 dias);
- 1 foto 3x4 atual;
- Carteira de vacinação atualizada;
- Comprovante de grupo sanguíneo;
- RG e CPF do estudante;
- CPF do responsável;
- Número do NIS;
- Cartão do SUS;
- Cartão do Programa Bolsa Família (quando beneficiário);
- Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou declaração de moradia).