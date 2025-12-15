A- A+

EDUCAÇÃO Olinda abre pré-matrícula para novatos da rede municipal de ensino; confira calendário As pré-inscrições agora serão realizadas entre os dias 17 e 30 de dezembro de 2025

Começa nesta quarta-feira (17) e segue até 30 de dezembro o período de pré-matrícula para estudantes novatos da rede municipal de ensino de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O processo de pré-matrícula, antes da devida efetivação presencial na unidade escolar, deve ser feito exclusivamente por meio do site Matrícula Online, segundo a Secretaria de Educação.

A pasta informou ainda que o período de confirmação presencial da matrícula será de 5 a 16 de janeiro de 2026 diretamente nas unidades escolares. Caso não haja a confirmação, a matrícula não será efetivada.

A matrícula para vagas remanescentes será realizada entre 19 e 30 de janeiro de 2026.

Confira os documentos necessários para confirmação DA matrícula

Certidão de nascimento ou casamento;

Histórico escolar/declaração provisória (com validade de 60 dias);

1 foto 3x4 atual;

Carteira de vacinação atualizada;

Comprovante de grupo sanguíneo;

RG e CPF do estudante;

CPF do responsável;

Número do NIS;

Cartão do SUS;

Cartão do Programa Bolsa Família (quando beneficiário);

Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou declaração de moradia).

Veja também