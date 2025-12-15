Seg, 15 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EDUCAÇÃO

Olinda abre pré-matrícula para novatos da rede municipal de ensino; confira calendário

As pré-inscrições agora serão realizadas entre os dias 17 e 30 de dezembro de 2025

Reportar Erro
Atualização procura obter mais organização das escolas e ampliar o acesso das famílias ao sistema virtual.Atualização procura obter mais organização das escolas e ampliar o acesso das famílias ao sistema virtual. - Foto: Secretaria de Educação de Olinda / Divulgação

Começa nesta quarta-feira (17) e segue até 30 de dezembro o período de pré-matrícula para estudantes novatos da rede municipal de ensino de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O processo de pré-matrícula, antes da devida efetivação presencial na unidade escolar, deve ser feito exclusivamente por meio do site Matrícula Online, segundo a Secretaria de Educação.

Leia também

• Desigualdades sociais dificultam acesso à educação infantil no Brasil

• Escola Eleva Recife abre inscrições para programa de bolsas de estudo com até 100% de desconto

A pasta informou ainda que o período de confirmação presencial da matrícula será de 5 a 16 de janeiro de 2026 diretamente nas unidades escolares. Caso não haja a confirmação, a matrícula não será efetivada.

A matrícula para vagas remanescentes será realizada entre 19 e 30 de janeiro de 2026.

Confira os documentos necessários para confirmação DA matrícula

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter