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premiação Confira cinco pontos-chave sobre os Prêmios Nobel Prêmio acontece entre 5 e 12 de outubro

Os Prêmios Nobel serão concedidos entre 5 e 12 de outubro em Estocolmo e Oslo, começando com o de Medicina.

Confira cinco pontos-chave sobre estes prêmios atribuídos a pessoas que contribuíram para o "bem da humanidade", segundo o desejo de seu criador, o sueco Alfred Nobel (1833-1896).



Na prisão

Desde 1901, cinco ganhadores do Nobel da Paz estavam presos quando o prêmio lhes foi concedido.

Em 1936, o jornalista e pacifista alemão Carl von Ossietzky tinha sido mandado para um centro de concentração nazista.

Em prisão domiciliar, a opositora birmanesa Aung San Suu Kyi, contemplada em 1991, foi autorizada a viajar a Oslo pela junta militar que governava Mianmar, mas decidiu não comparecer pelas mesmas razões.

Em 2010, o dissidente chinês Liu Xiaobo estava preso. O prêmio foi colocado sobre uma cadeira vazia.

Em 2022, o ativista de direitos humanos bielorrusso detido Ales Bialiatski foi representado por sua esposa, Natalia Pinchuk.

Em 2023, a ativista iraniana Narges Mohammadi comemorou seu prêmio Nobel de sua cela na prisão de Evin.



Jovens e velhos

Em 2014, a ativista paquistanesa pela educação feminina Malala Yousafzai se tornou, aos 17 anos, a pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel, o da Paz.

Outro jovem contemplado, o australiano Lawrence Bragg, recebeu em 2015 o Nobel de Física aos 25 anos - juntamente com seu pai - por trabalhos realizados quando tinha 21.

A iraquiana Nadia Murad recebeu em 2018 o Nobel da Paz aos 25 anos por seus esforços a favor da minoria yazidí.

Por outro lado, o americano John B. Goodenough foi o premiado mais velho, ao ganhar o Nobel de Química em 2019, aos 97 anos por seus trabalhos sobre as baterias de íons de lítio que alimentam os veículos elétricos.

Seu compatriota, Arthur Ashkin, foi premiado um ano antes com o Nobel de Física aos 96 anos.

Sem prêmios póstumos

Desde 1974, os estatutos da Fundação Nobel estipulam que o prêmio não pode ser atribuído de forma póstuma, exceto que a morte aconteça depois de o nome do premiado ter sido anunciado.

Até que a norma foi estabelecida por escrito, apenas duas personalidades falecidas foram premiadas, ambas de nacionalidade sueca: o poeta Erik Axel Karlfeldt (literatura, em 1931) e o assassinado secretário-geral da ONU Dag Hammarskjöld (Prêmio Nobel da Paz em 1961).

Também há registro de que um prêmio não tenha sido concedido como forma de homenagear um contemplado falecido, como ocorreu em 1948, após o assassinato de Mahatma Gandhi.

Um contemplado recente não teve a oportunidade de receber o famoso telefonema que anuncia a atribuição de um Nobel: após o prêmio de Medicina de 2011, atribuído ao canadense Ralph Steinman, soube-se que ele tinha morrido três dias antes, embora siga na lista de ganhadores.



Nobel, o poeta

Apaixonado por poesia inglesa e admirador de Percy Bysshe Shelley e Lord Byron, Alfred Nobel é lembrado como o inventor da dinamite, mas nunca parou de escrever versos, fosse em sueco ou na língua de Shakespeare.

Em uma carta a um amigo, escreveu: "Não tenho a menor pretensão de qualificar meus versos como poesia. Escrevo de vez em quando com o único objetivo de evitar a depressão ou de melhorar meu inglês".

Em 1862, o então jovem de 29 anos, com dúvidas sobre seu talento, escreveu a uma moça em francês: "A física é minha área, não a pena".

No ano de sua morte, 1896, escreveu uma tragédia escandalosa, "Nêmesis", sobre a execução, no século XVI, em Roma, de uma mulher que assassinou seu padrasto incestuoso. A obra foi publicada, mas todos os exemplares foram queimados após sua morte. Exceto três.

Mulheres sub-representadas

Apenas 68 dos 633 prêmios Nobel concedidos desde 1901 foram atribuídos a mulheres, ou seja, menos de 11%. No entanto, esta proporção aumentou ao longo da década de 2020.

Os meios científicos apresentam a menor proporção de mulheres contempladas. Os comitês encarregados de conceder os prêmios se negam a estabelecer cotas, e preferem fomentar a nomeação de mulheres científicas.

Apenas cinco mulheres ganharam o Nobel de Física de um total de 230 premiados nesta categoria. Três de um total de 99 em economia, oito de 200 em química e 14 de 232 em medicina.

A primeira pessoa a ganhar duas vezes um Nobel foi uma mulher: a francesa de origem polonesa Marie Curie (física em 1903 e química em 1911).

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