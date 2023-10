Confira como está sendo o retorno para casa após o feriadão

A- A+

A volta para casa após o feriadão de Nossa Senhora Aparecida está com movimentação tranquila no início da tarde deste domingo (15) na Região Metropolitana do Recife. Na PE-60, na altura da entrada de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul pernambucano, o fluxo de veículos não apresenta retenção.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), até o momento não houve ocorrências preocupantes ou acidentes na região.

“Para início de dia está bem tranquilo, o pessoal já está retornando para suas casas, a gente tem observado isso nas abordagens. Não sei no decorrer do dia se vai permanecer da mesma forma, mas por enquanto está bem tranquilo”, comentou o sargento Edicleidson dos Santos, responsável pela operação no Posto Rodoviário 06, localizado às margens da PE-60.

O policial também deu orientações para que os motoristas voltem para casa com segurança após o feriado.

“Verificar o estepe, verificar se está com os equipamentos de segurança necessários para uma situação emergencial, como furar um pneu. Verificar a água do veículo para ele não esquentar. Todas essa manutenção de primeiro escalão tem que ser feita para que se evite que o veículo venha a quebrar no meio do caminho e causar um transtorno maior tanto para ele quanto para o trânsito”, explicou.

A recomendação para não dirigir após ingerir bebida alcoólica também foi reforçada. “Que os usuários tenham a consciência de que se beber não é para dirigir e façam as devidas verificações nos seus veículos antes de retornar para casa”, frisou o sargento do BPRv.

O empresário Almir Belo, de 54 anos, morador do Cabo de Santo Agostinho, passou o feriado na Praia de Carneiros, em Tamandaré, também no Litoral

Sul do estado. Ele destacou a movimentação tranquila do trânsito neste domingo.

“Hoje, até este momento, está tranquilo, espero que continue assim”, disse.

