Confira como manter a saúde dos olhos durante a Folia de Momo

O Carnaval é um período cheio de cores e brilhos e os foliões usam a imaginação para criar os mais diversos tipos de maquiagens e penteados. Porém, alguns brincantes esquecem de ter um cuidado prévio com os produtos aplicados, o que pode ocasionar irritações em diversas partes do corpo, incluindo os olhos. Evitar colocar glitters/purpurina na região ocular e não utilizar maquiagens fora da validade são medidas que podem manter a saúde dos olhos.



Além disso, evitar o uso de pomadas modeladoras, utilizadas na finalização de diversos penteados, é um fator importante para não desenvolver queimaduras químicas oculares. Ainda nas prévias carnavalescas, as emergências de saúde do Recife e Região Metropolitana, notificaram vários casos de pacientes com lesões na córnea devido ao uso de pomadas modeladoras.



“Temos que ter cuidado com os produtos utilizados para esta finalidade, pois algumas pomadas modeladoras, ao entrar em contato com a água, podem escorrer pelo rosto e desencadear um processo de conjuntivite química”, alertou a coordenadora de oftalmologia da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura, Bárbara Freire.

Cuidados necessários

A coordenadora orienta a população para os cuidados que devem ser feitos na região dos olhos nos dias de Momo. Uma das principais dicas é não utilizar maquiagem fora da validade.



“Geralmente usamos maquiagens mais coloridas nessa época do ano e, muitas vezes, aproveitamos os produtos do Carnaval passado. É preciso ter atenção com o prazo de validade desses produtos”, destacou Bárbara.



O folião também precisa estar atento às maquiagens com glitter/purpurina na área dos olhos. “Algumas vezes o glitter entra em contato com os olhos, podendo desencadear abrasões ou ceratites”, acrescentou a médica.

Também deve haver um cuidado especial com as lentes de contato. Antes de dormir, o folião deve sempre retirar as lentes. “Para esses usuários, é importante jamais dormir com as lentes. Mesmo chegando cansado, lembrar de remover as lentes de contato antes de dormir”, disse.



Ainda segundo Bárbara, o uso de pomadas modeladoras e spray pode gerar ceratites e abrasões na região ocular. “Além de dor, também pode desencadear no paciente um quadro de baixa visual temporária”, pontuou.



Outra dica importante é ter cuidado com as aglomerações, devido ao risco de doenças infectocontagiosas, como a conjuntivite, comum nessa época do ano. “Devemos lavar sempre as mãos e evitar coçar os olhos, para diminuir o número de casos no pós carnaval”, reiterou a médica.

