EDUCAÇÃO Confira dicas de professores para segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 Segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio terá cinco horas de duração

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 acontecerá neste domingo (12), e terá cinco horas de duração para a resolução de 90 questões, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e o mesmo número para Ciências da Natureza e suas Tecnologias - área integrada por física, química e biologia.

Como aconteceu no domingo passado (5), os portões dos locais das provas serão, seguindo o horário de Brasília, abertos às 12h e fechados às 13h - meia hora antes do início do exame.

A previsão é de que a divulgação dos gabaritos aconteça no dia 24 de novembro. O resultado deve ser comunicado no dia 16 de janeiro do próximo ano.

Matemática

Responsável por metade das questões da prova, a matemática é uma disciplina que merece atenção redobrada. Uma forma de fazer isso, de acordo com o professor Eduardo Almeida, é se atentar aos possíveis casos de Teoria de Resposta ao Item (TRI). Ele aponta onde isso pode acontecer de forma mais comum.

Professor Eduardo Almeida em sala de aula | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

“Neste ano, estamos vendo provas menos interpretativas e mais objetivas. A percepção das questões de TRI são de fundamental importância na elevação da nota. Questões fáceis, de distratores óbvios, são questões de maior nota. Comumente, são questões de TRI as de áreas de figuras planas em geometria e também as de leitura de gráficos”, alerta.

Outro cuidado é baseado no histórico dos temas levantados pelo exame.

“Escala, razão e proporção merecem uma atenção especial, porque são questões que mais permeiam nos últimos 10 anos do Enem”, complementa.

Também professora de matemática, Susane de Souza Fontes segue o mesmo caminho de Almeida ao olhar para as edições anteriores do Enem.

“Analisando as provas anteriores, é possível perceber determinadas abordagens que são constantes nas questões, como a compreensão de conceitos matemáticos, fórmulas e princípios; reflexão sobre situações do mundo real que requerem raciocínio matemático; aplicação de métodos e estratégias matemáticas para resolver problemas cotidianos; interpretação e a análise gráficos; reconhecimento de padrões e regularidades matemáticas; presença forte de geometria, seja plana ou espacial; e análises relativas à estatística, considerando medidas de tendência central”, elenca.

Susane também encara a disciplina como uma peça na rotina dos estudantes. É desse modo que acredita numa relação de proximidade que auxiliará na prova. “O foco está, em grande parte, no cotidiano. Assim, é possível esperar por questões relacionadas a obras, objetos e finanças, além de questões mais ‘clássicas’. As questões constroem significados para os números e para as operações”, diz.

Professora Susane de Souza Fontes ressalta papel fundamental da saúde mental para o Enem | Foto: Júnior Sores/Folha de Pernambuco

Porém, de nada adianta o foco do candidato ser voltado apenas ao edital do Enem. A saúde mental dele também deve estar em evidência. É o que incentiva a educadora.

“Para os conteúdos serem assimilados pelo cérebro, é necessário descansar. Prefira alimentar-se com refeições equilibradas e exercite-se com atividades físicas. Foque no que precisa ser feito e elimine distrações, como festas e redes sociais, por exemplo. Quem coloca sua energia 100% na meta, terá resultados”, garante.

Biologia

Dentre os assuntos mais esperados para aparecerem na prova de biologia neste domingo, o professor Alexandre Roque destaca quatro. São eles: ecologia, citologia, genética e fisiologia.

“No geral, o Enem procura cobrar mais as habilidades que envolvem a biologia com nosso dia a dia”, justifica.

Dentro do recorte desses quatro temas, alguns assuntos são destacados por ele. “Em ecologia, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais e níveis tróficos. Em citologia, devem cair mais assuntos voltados para membrana plasmática, fisiologia celular e divisão celular. Já em genética, engenharia genética, genética molecular e grupo sanguíneo. Em fisiologia, sistema imunológico, vacinas, sistema circulatório e sistema digestório são os temas que mais merecem atenção do estudante”, salienta.

Física

Apontando para as 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, área que compreende as matérias de física, química e biologia, o professor Gentil Matias, que ensina a primeira das três disciplinas em sala de aula, traz como dica um “ponto de encontro” entre os assuntos. “Espera-se que algumas questões apresentem conceitos interdisciplinares. É primordial estar familiarizado com os conceitos básicos das três disciplinas”, inicia.

Professor Gentil Matias deixa temas como mecânica, termodinâmica, ondulatória e óptica em destaque na prova de física | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Para além disso, as orientações vão desde o contato inicial com as questões, ainda na fase preliminar da leitura, até o domínio de conceitos que podem ter ligação com fenômenos relacionados à luz, movimento de corpos materiais e casos da atualidade, por exemplo.

“Nas questões longas, primeiramente faça a leitura do comando para, em seguida, ler a questão por completo, com certeza poupará um tempo precioso. Treine bastante a leitura e a interpretação de gráficos. Procure dominar conceitos básicos de mecânica, termodinâmica, ondulatória e óptica. Leia sobre atualidades e fique atento às descobertas científicas, novas tecnologias, mudanças ambientais e conflitos”, finaliza Matias.

"Leia sobre atualidades e fique atento às descobertas científicas", recomenda Gentil Matias | Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Química

Em química, o professor Mário Oliveira, que dá aulas tanto para turmas do ensino médio quanto para cursos técnicos, também direciona atenção ao processo de leitura, levantando que a forma de resolver a questão passa pelo enunciado. “Primeiramente, ler com calma porque a maioria das informações necessárias para resolver as questões estão nos textos”, inicia.

Professor Mário Oliveira, de química, diz que segundo dia de provas do Enem deve ter questões voltadas à química ambiental | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A partir disso, projeta o desenrolar da prova com temáticas recorrentes e também com um espaço reservado para química ambiental.

Na hora das respostas, priorizar as mais fáceis e preencher o gabarito com calma também reforçam a lista de dicas do professor.

“Estudar teoria atômica, funções orgânicas e inorgânicas, que são assuntos recorrentes, além de temas relacionados à preservação do meio ambiente, que é dentro da química ambiental. Por último, resolver as questões de menor complexidade primeiro e ter muito cuidado na hora do preenchimento do gabarito”, completa.

