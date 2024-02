Confira dicas de segurança para brincar o Carnaval, segundo especialista

A- A+

O grande número de pessoas que se juntam para a folia de Carnaval está entre os motivos que despertam a necessidade de uma maior atenção aos objetos levados às ruas, sobretudo para evitar furto - crime onde se subtrai um bem de outra pessoa sem que haja violência, e muitas vezes ocorre de forma despercebida.

Especialista em segurança e ex-chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco (PF-PE), Giovani Santoro elenca atitudes de prevenção e comportamento que devem ser adotados por quem busca atravessar o período festivo com tranquilidade e proteção.

Ele começa apontando o que é considerado um cenário ideal. “Priorize lugares que tenham segurança, procure transitar por ruas movimentadas e bem iluminadas, evitando locais desertos e caminhar sozinho. Marque pontos de encontro caso se perca dos amigos. Ao perceber algum início de tumulto, afaste-se do local sem correria e evite brigas e hostilidades”, inicia.

O ideal, segundo ele, é levar apenas um documento de identificação com foto e pouco dinheiro físico. Também é recomendado que acessórios caros fiquem guardados em casa.

“Não use joias, relógios e acessórios de valor. O celular deve ficar em um lugar de difícil acesso a terceiros e nunca nos bolsos das roupas. Pochetes são as melhores opções para levar documentos, celular e dinheiro de forma segura. Leve apenas o dinheiro necessário para a diversão, optando sempre por pagamentos em cartões de crédito ou pix. Escolha apenas um documento de identificação com foto para usar durante os dias de Carnaval”, frisa.

O ir e vir também fazem parte do cronograma de atenção. “Prefira transporte público, táxis ou serviços de aplicativos para ir aos focos de folia. Mas, se for de carro, dê preferência a deixá-lo em estacionamentos privados, evitando deixá-lo em locais públicos perto dos festejos, por ser difícil encontrar uma vaga, além de interditar o trânsito e o veículo ficar exposto a riscos”, ressalta.

Como acontece com o fluxo de pessoas nesse período do ano, a ingestão de bebidas com álcool também sofre elevação. Nesse caso, o perigo pode ser evitado a partir da checagem das condições da embalagem.

“Não aceite bebidas de desconhecidos e compre sempre em um lugar confiável, certificando que as embalagens estejam lacradas. A embriaguez pode ser fator de cometimentos de atos ilícitos, o que pode acarretar em prisões, acidentes de trânsito e transtornos para o infrator. A orientação é sempre a moderação”, aponta.

Por fim, Santoro destaca casos de importunação sexual, que se tornou crime no Brasil em 2018. No Código Penal, ela é caracterizada ao "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro", a exemplo de beijos forçados, masturbação e ejaculação em público e toques no corpo de outra pessoa sem consentimento.

“Um outro grave problema durante o Carnaval é o aumento dos casos de assédio, especialmente contra mulheres, quando muitas são tocadas sem consentimento, forçadas ao beijo e até abusadas. A importunação sexual é crime, com pena prevista de um ano a cinco anos de reclusão. Por isso, se uma mulher disser ‘não’, não insista. Nada justifica a insistência de um comportamento sem o consentimento da mulher. Carnaval de verdade é aquele que ocorre com respeito”, finaliza.

Contatos para salvar

Três contatos de emergência que devem estar salvos e podem ser acionados em caso de necessidade, no dia a dia e no Carnaval, são: 190, da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE); 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; e 193 do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

